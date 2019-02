La petición de PETA a Big Boi tras controversia por abrigo de pieles







05/02/2019 - 19:50:13

Quien.- Big Boi, exintengrante del grupo Outkast se presentó el domingo pasado en el halftime del Super Bowl para cantar a dueto con Maroon 5 la canción de I Like the Way You Move, y aunque su acto dividió opiniones en el público, lo que verdaderamente causó sorpresa y polémica, sobre todo para PETA -Organización por el Trato Ético de los Animales-, fue que el cantante llevara un abrigo de piel, que al parecer no era sintético.



De acuerdo con TMZ, PETA se manifestó en contra del rapero por el abrigo que supuestamente era de piel de zorro, por lo tanto el día de ayer le mandó una carta expresando su desacuerdo y para informarle que le enviarían uno de piel sintética para que en un futuro evitara usar reales.





"Nuestros corazones se hundieron cuando subiste al escenario durante el Super Bowl con un abrigo de piel", se leía al principio de la carta. Después continuaron: "Por favor, ¿te podemos convencer de que sea tu última aparición con un abrigo de piel?".

Big Boi en el Super Bowl



También la organización que defiende los derechos de los animales le aconsejó al cantante de 44 años que "podía ayudar" donando cualquier prenda de fur a personas que lo necesitaran. Dentro de las sugerencias, el grupo mencionó que en el pasado, ellos han obsequiado pieles a refugios de personas sin hogar y a los refugiados de Siria.



PETA terminó la carta con lo siguiente: "Pronto recibirás un abrigo de piel falsa, un look que es para morirse, pero sin que ningún animal haya sido sacrificado". "Los animales te necesitan en el equipo correcto, ¿qué dices?". Según TMZ, Big Boi aún está por confirmar si su abrigo era de piel real o no, por lo tanto PETA está a la espera de la información.