Dayanara Torres, ex de Marc Anthony, confiesa que padece cáncer







05/02/2019 - 19:48:09

Quien.- Dayanara Torres, ex esposa del cantante puertorriqueño Marc Anthony, dio a conocer a través de un conmovedor video que padece cáncer de piel.



La también ex Miss Universo, contó que luego de aparecerle un lunar en el cuerpo, y por insistencia de su prometido, fue que decidió realizarse los exámenes que le confirmaron la terrible enfermedad.





“Como madre siempre estamos cuidando a todos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestra familia, a todo el mundo y a veces nos olvidamos de nuestras vidas, les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma, por un lunar que nació en un área y que no le presté atención”, explicó Torres.



“Después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes los resultados lamentablemente son positivos, ahora esperando recibir noticias de qué tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otras partes que ha recorrido”, agregó.



Alentando a sus seguidores a cuidar de sí mismos, y confesando que sus hijos están muy temerosos ante este padecimiento, Dayanara manifestó su deseo de tener mejores noticias en breve.



“Quiero decirles que estoy bien, que estoy fuerte, mis hijos están bien, aunque con mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera, que no se rinde, que me levanto de todas, de todas las que me ponen me levanto más fuerte que nunca y, por favor, a todos ustedes, no se olviden de cuidar de ustedes mismos”, remató.