Ya son 4 directores de RRSS que dimiten en casi tres años







05/02/2019 - 11:43:04

Página Siete.- Desde la creación de la Dirección de Redes Sociales (RRSS) en el Ministerio de Comunicación, en abril de 2016, cuatro directores pasaron por esa entidad. Alejandro Vargas presentó ayer su carta de renuncia tras siete meses de estar en el cargo.



“Hasta ayer fui director de (redes sociales). Hoy (ayer) dejé una nota en el que indico que dejo el cargo”, declaró Vargas.



Al ser consultado por las razones de esa decisión, él respondió: “me pidieron que lo haga, es por eso que hoy dejé la nota”.



El exdirector de RRSS considera que le pidieron dejar el puesto porque el nuevo Ministro de Comunicación reestructurará esa cartera de Estado “con personas de su confianza”.



El 25 de enero, Canelas mencionó que el fortalecimiento del trabajo en redes sociales en ese Ministerio pasa por hacer una reflexión “más oportuna” sobre el contenido de las publicaciones.



“Creo que no es una cuestión de alcance ni de ponerle más dinero, ni siquiera de ponerle más número de gente; creo que lo que nos falta es una reflexión más oportuna sobre el contenido, sobre qué queremos contar”, aseguró Canelas, reportó ANF.



La Dirección General de Redes Sociales fue creada el 14 de abril de 2016 por Decreto Supremo 2731, con la tarea de “desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia con las cibercomunidades”.



El ciberactivista Mario Durán Chuquimia fue el primer director de la entidad. El especialista renunció en mayo de 2017, en medio de críticas por datos históricos erróneos que se publicaron en algunos tuits del presidente Evo Morales.



Ludwing Calderón Ramos fue el segundo director, quien dimitió a los pocos meses. Calderón fue observado porque registró un patrimonio neto de nueve bolivianos, según la declaración jurada que presentó el 3 de mayo de 2017 ante la Contraloría.



Luego fue designado Iván Canelas Lizárraga, hijo del Gobernador de Cochabamba. No obstante, a mediados del 2018 renunció debido a que no cuenta con libreta de servicio militar, documento que se requiere para ejercer la función pública, según establece la Constitución en su artículo 234. En su lugar asumió Vargas, quien dimitió ayer.



El diputado de Unidad Demócrata José Carlos Gutiérrez dijo que el Gobierno “fracasó con esa dirección” ante la falta de estabilidad. “Debe ser muy complicado estar a cargo de la Dirección de Redes Sociales sin lograr resultados como los quiere el Presidente o el Ministerio de Comunicación”, manifestó.