Coca no descarta más desplazamientos de tierra en vía a Caranavi porque el daño es estructural





05/02/2019 - 11:10:00

La Paz, (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, advirtió anoche que el problema en la ruta a Caranavi, en el norte de La Paz, es estructural, por lo que no se descarta que existan más desplazamientos de tierra en la zona.



"Hemos constatado que el daño que se tiene, vuelvo a decir, al no ser solo del camino, un desplazamiento de 100 a 200 metros, y lo que ocurrió el domingo, es que puede haber nuevos desplazamientos de esa tierra, hemos intentado liberar el camino, hoy hemos constatado que el problema es estructural", dijo en entrevista con la televisora PAT.



Según la autoridad, el camino estará cerrado al menos una semana hasta estabilizar la zona y, entretanto, la conexión al lugar se realizará vía aérea mediante vuelos solidarios, principalmente por el aeropuerto de Santa Ana.



Coca explicó que el derrumbe en la zona no ocurrió en la carretera, sino metros arriba y la tierra cayó sobre el camino, pero se prevé que el asfalto no haya sufrido afectación.



"Lo que ocurrió el sábado en la mañana es el talud, no es el camino que se ha dañado, ha caído tierra de arriba, parece inclusive que sigue el asfalto, el deslizamiento viene de arriba", dijo.



Señaló que se continúa con los trabajos de retiro de tierra en la zona y se lleva el material a otro lugar con la expectativa de encontrar personas que hayan sido sepultadas, tomando en cuenta que existe denuncias de desaparecidos, aunque no es oficial.