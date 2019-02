Paraguay: Intendente de Ciudad del Este propone potenciar prostíbulos







05/02/2019 - 11:04:12

HOY.- El nuevo intendente de Ciudad del Este, Celso “Kelembu” Miranda, prometió regular y potenciar los prostíbulos, ya que considera que son atractivos turísticos. A sus detractoras les dijo: “compren guacha y vístanse de batichica para ver si levantan al muerto”.



“Kelembu” cumplió su tan anhelada aspiración de hace años y ahora ya es intendente de Ciudad del Este, luego de haber sido elegido por sus excolegas de la Junta Municipal.



Fiel a su estilo, el político y comerciante esteño manifestó el pasado 18 de enero en una transmisión en las redes sociales que posee varios proyectos, entre los cuales figura su llamativa propuesta para potenciar los lupanares.



“Ahora vamos a entrar al vyrorei, pero no tan vyrorei. Que los turistas de Foz vengan y tengan opciones a la noche, además que sea seguro. (…) Estoy a favor de regular el quilombo, porque ahora funcionan bajo el nombre de spa, masajes, karaoke, pero no es malo, se tiene que regular como en Asunción, donde trabaja legalmente un club de putos”, dijo.



En ese sentido dijo que el municipio se puede encargar de habilitar estos sitios y controlarlos para que reúnan todas las condiciones para operar, como por ejemplo que estén bien aseados. A esto también se sumarán, según su idea, los test de VIH a las trabajadoras y los trabajadores del sexo.



“Vamos a abrir quilombo para putos y lesbianas en Ciudad del Este para potenciar el comercio nocturno. Que pasen los brasileños y entren a los quilombos y que cuando se vayan consuman cerveza. Totalmente controlado o de lo contrario nos estancaremos. Kelembu está a favor del quilombo, que abran los que quieran pero con todas condiciones y que sean legales.



El desenfadado y desaliñado intendente indicó que “el quilombo es un atractivo turístico que se tiene que regular” y a los santularios les dijo que son “de provecho” porque potenciará el ingreso de los brasileños.



“A las mujeres que me van a retar, (les pido que) atajen a sus esposos. Ustedes tienen la culpa (de que vayan los hombres a los prostíbulos). Entonces compren los fetiches, guachas, vístanse de batichica para ver si levantan al muerto. El quilombo no se puede atajar, pero tiene que ser un buen quilombo”, esgrimió.