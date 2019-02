Dictadura de Daniel Ortega empuja a millones de nicaragüenses a la pobreza







05/02/2019 - 10:31:45

La Prensa.- Si la crisis sociopolítica no se resuelve este año, miles de personas continuarán cayendo en pobreza y para 2021 este flagelo azotará a más de la mitad de los nicaragüenses. Además el desempleo seguirá creciendo en 2019, lo que provocará una segunda oleada migratoria ante la profundización de la recesión económica, advierte la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en un reporte de coyuntura que publica este martes.alertan de un mayor golpe al empleo en 2019, que dejará más pobreza y migración



La caída de más nicaragüenses en la pobreza se debe principalmente al impacto de la crisis en el consumo de los hogares.



Según las nuevas estimaciones de Funides, si este año no se logra una salida a la crisis política y por ende un retorno al crecimiento, la tasa de pobreza se ubicará entre 29.9 y 32 por ciento y otro 21 por ciento de la ciudadanía —que es considerada vulnerable— podría caer en situación similar.



De materializarse esas proyecciones al término de este año, “entre 1.9 y 2 millones de personas vivirán con 1.79 dólares o menos diario”. Además, esa cantidad de pobres se habrá ensanchado a más de la mitad de la población en el 2021 y con ello “Nicaragua podría alcanzar niveles de pobreza similares a los (años) noventa”.



“Hay un 21 por ciento de la población que está cerca de la línea (de la pobreza), cualquier cambio que exista en sus ingresos, una recesión más profunda, los puede llevar fácilmente a ser pobres”, expresó un economista de Funides durante la presentación de su Informe de Coyuntura 2018, Nicaragua en Crisis Política y Socioeconómica.



Esto se debería a una caída estrepitosa en el Producto Interno Bruto (PIB), la cual provocará que el PIB per cápita de los nicaragüenses retroceda hasta los 1,827 dólares, en el peor escenario económico.



Para este año Funides prevé que la economía caiga entre 7.3 por ciento y 10.9 por ciento.



“La disminución en el PIB per cápita representa un menor ingreso para las familias, lo cual tiene un efecto negativo sobre la situación de bienestar de los hogares nicaragüenses”, dijo el centro de pensamiento.



Funides basa también su planteamiento en los resultados de una encuesta sobre cómo el consumo de los hogares ha cambiado a raíz del impacto de la crisis.



Al respecto preguntó: ¿Cuáles eran las estrategias que han tomado para sobrellevar la situación? A lo que más de la mitad de las familias respondió que ha reducido la cantidad de alimentos que consume o los sustituyeron por productos de menor calidad, y “ya cuando un hogar toma la decisión de recortar su gasto en alimento es porque está enfrentando una situación bastante fuerte”.



De igual forma, el informe estima que entre 2018 y 2019 aumentará el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema, es decir, aquellas que no pueden suplir las necesidades alimentarias diarias.



Mientras “el 5.3 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza extrema en 2018, lo cual representa aproximadamente 342,000 nicaragüenses. Para 2019, se estima que entre el 8.5 y 9.6 por ciento de la población se encontrará en situación de pobreza extrema de continuar la situación actual. Esto significa que entre 554,000 y 627,000 nicaragüenses en 2019 no podrán cubrir sus gastos alimentarios diarios”, alerta Funides.



El desempleo en el país



¿Qué estaría aumentando la pobreza? De entrada, la caída del consumo provocada por el incremento del desempleo, migración e inseguridad ciudadana como consecuencia de la crisis política que este martes arriba al día 292.



“La contracción experimentada por la economía dada la incertidumbre en el país, ha tenido como consecuencia el despido y suspensión de aproximadamente 453,000 personas en 2018, de las cuales 137,000 personas se encuentran en desempleo abierto. Este desgaste tiene implicaciones directas en el aumento de la informalidad, la reducción de los ingresos percibidos y, por ende, un incremento en los niveles de pobreza”, revela el informe.



“Sobre las personas que han perdido su trabajo, el 68 por ciento de estas lo siguen buscando, es importante resaltar que un siete por ciento de estas se dedicó a la informalidad, inició su negocio propio, solamente un diez por ciento encontró una ocupación, un trabajo”, pero con ingresos menores.



Funides también advierte que la crisis ha impactado directamente a las mujeres, ya que las actividades más afectadas en el contexto de la crisis han sido aquellas donde las mujeres tienen más presencia, tales como comercio y hoteles y restaurantes. De igual forma, existen riesgos asociados a conflictos civiles que afectan a las mujeres como la explotación sexual y la violencia.



La posibilidad de que estas personas que han perdido su empleo lo recuperen este año es difícil, dado a que la caída de las actividades económicas como consecuencia de mayor incertidumbre y las políticas económicas erróneas impedirán la creación de puestos de trabajo.

Migración seguirá, pero por falta de empleo



El aumento del desempleo es lo que precisamente dará paso a una segunda oleada de migración, tras la registrada el año pasado cuyo origen fue la migración por conflicto.



Al respecto, desde el inicio de la crisis sociopolítica, más de sesenta mil nicaragüenses han salido del país. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre enero y septiembre de 2018 alrededor de 52,000 nicaragüenses ingresaron a Costa Rica y aproximadamente cinco mil se establecieron en Estados Unidos entre marzo y julio de 2018.



Según Funides, este año la ola migratoria va a continuar, sin embargo las razones por las que migrarán los nicaragüense serán diferentes: “El año pasado (2018) migraban porque estaban en riesgo, este año (2019) van a migrar porque no van a encontrar trabajo, porque los efectos económicos van a ser tan graves que no van a encontrar oportunidades laborales y van a tomar la decisión de migrar”.



“Comúnmente migra la gente que es más apta para el mercado laboral, se nos van los mejores recursos. De acuerdo con la encuesta de octubre, en uno de cada cinco hogares al menos uno de sus miembros había migrado”, explica Funides.



El desplazamiento forzado continuará en la medida que la crisis se extienda y sus efectos económicos se acentúen. “De hecho, de acuerdo con datos de CID-Gallup (Octubre 2018), alrededor del 26.0 por ciento de los nicaragüenses han considerado migrar en el último mes (con respecto a la realización de la encuesta)”, cita Funides. Los principales motivos continúan siendo el deterioro económico del país y la inseguridad ciudadana.



El documento también advierte que a pesar de que el Gobierno de Costa Rica ha tenido voluntad política de garantizar los derechos humanos de los nicaragüenses, han ocurrido manifestaciones en contra de los migrantes. “Esto sugiere que la crisis de Nicaragua no sólo representa un riesgo para el desarrollo económico del país, sino que impone presiones sociales a otros países, principalmente de la región centroamericana”, señala Funides.