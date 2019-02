Nayib Bukele, de gobernar Nuevo Cuscatlán a presidente de El Salvador







05/02/2019 - 10:29:04

El Salvador.- Nayib Bukele apareció en el mapa político allá por 2011, cuando se presentó como candidato a alcalde del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán. Tras los comicios del domingo, dirigirá los destinos de El Salvador durante el próximo quinquenio, desde que el 1 de junio el presidente Salvador Sánchez Cerén le traspase el poder.



El nuevo presidente, un publicista de 37 años, aspiró muy joven a un cargo público y lo hizo de la mano del actual partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).



Fue así como, después de afiliarse a los efemelenistas, fue candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán, departamento de la Libertad, y gobernó el municipio entre 2012-2015.



En Nuevo Cuscatlán, con diversos programas sociales y becas Bukele logró mejorar el desarrollo del municipio y además se colocó en el mapa político con programas insignia como becas de inglés para los jóvenes de escasos recursos e inició sus pininos en las redes sociales.



La popularidad de Bukele creció con las redes sociales, asociado a un estilo diferente de lanzar mensajes a través de estos medios, y pronto logró respaldo dentro del partido oficialista para ser el candidato a alcalde de San Salvador, comuna que gobernaba el partido ARENA. Después de vencer a Edwin Zamora, el presidente electo gobernó la capital en el periodo 2015-2018.



Uno de sus programas insignia fue la recuperación y peatonalización de los contornos de las Plazas Libertad, Morazán y Cívica.



Pero relación entre el exedil de San Salvador y el partido de izquierda no terminó en buen puerto, incluso nunca ocultaron sus diferencias al punto que Bukele dijo que el país era gobernado por un Politburó.



Poco a poco, Bukele y el FMLN comenzaron a tener diferencias con algunos miembros del concejo municipal, al punto que la síndica, Xochilt Marchelli, lo acusó a mediados de septiembre de 2017 por agresiones verbales.



Bukele tuvo, incluso, enfrentamientos por la red social Twitter con Lorena Peña, una dirigente histórica del FMLN.

El 10 de octubre de ese año, el Tribunal de Ética del partido de izquierda expulsó de sus filas a Nayib Bukele; pero el camino político del hoy presidente electo no terminaba ahí.



Maniobrar hasta el final



El nuevo mandatario, considerado “antisistema” por las publicaciones extranjeras, tenía claro que ser candidato a la Presidencia de la República era su objetivo.



Optó por fundar el movimiento Nuevas Ideas, el cual ante la inminencia del proceso electoral establecido en la Ley de Partidos, fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral, pero a Bukele no le alcanzaban los tiempos para efectuar las primarias, requisito indispensable establecido en la referida ley para poder competir con su partido.



Fue entonces que se inscribió al partido Cambio Democrático (CD) para participar en primarias, pero en ese momento fue cancelado por el TSE porque en la anterior elección no alcanzó los 50 mil votos que el Código Electoral establece para la supervivencia de un instituto político.



Como última recurso, y antes que sonara la campana, Bukele se inscribió al partido GANA en detrimento de uno de los que aspiraba ser candidato en las primarias de su partido: Will Salgado.



Después de lograr, como candidato único la candidatura a la presidencia y con los aspirantes ya definidos, el candidato comenzó a participar en algunos foros para dar su visión de país, pero declinó asistir a dos importantes debates.



Nayib Bukele mantuvo su presencia en redes sociales y visitando algunos municipios con alcaldes del partido GANA. Su discurso siempre fue contra la tradicional clase política para capitalizar el descontento ciudadano. En una elección marcada por el ausentismo, Bukele se convirtió en el nuevo presidente de la República.