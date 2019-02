Trump hablará de Venezuela y del muro fronterizo en el discurso del Estado de la Unión







05/02/2019 - 10:18:37

VOA.- El presidente Donald Trump se dispone a ofrecer su discurso anual sobre el Estado de la Unión el martes, en el que se espera que aborde la severa crisis política y social que atraviesa Venezuela y el controvertido tema del muro fronterizo con México.



También la economía estará en el discurso, así como otros asuntos de política exterior, entre ellos las conversaciones sobre desnuclearización en Corea del Norte y el retiro de las tropas en Afganistán.



Al discurso de Trump ha sido invitado Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos del gobierno encargado en Venezuela que lidera el joven opositor Juan Guaidó. La invitación la cursó el senador republicano por Florida, Marco Rubio.



Rubio ha sido clave en la política de Estados Unidos de brindar apoyo a Guaidó y presionar para la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro.



Vecchio agradeció la invitación a Rubio en su cuenta en Twitter.



Justo detrás de Trump estará durante el discurso la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien mantuvo a los demócratas unidos contra el presidente en una brutal lucha por el financiamiento del muro fronterizo con México que provocó el cierre parcial más largo del gobierno en la historia del país.



El discurso se produce una semana después de la fecha programada originalmente para el 29 de enero, luego de que Pelosi le impidiera a Trump pronunciarlo hasta que el gobierno reabriera sus puertas.



Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el tema del discurso de este año es "elegir la grandeza". Se espera que el presidente exponga su posición sobre el tema de la inmigración y la seguridad fronteriza, hable sobre la protección de los trabajadores estadounidenses con acuerdos comerciales con China y la sustitución del TLCAN, sobre el costo de la atención médica y los medicamentos recetados, así como los esfuerzos diplomáticos y militares en todo el mundo para detener "guerras extranjeras sin fin".



La Casa Blanca adelantó además que Trump se dirigirá a la nación en un "tono unificador, bipartidista y optimista", después de dos años de tensas relaciones y duros ataques personales.



Pero expertos creen que Trump podría también proyectar fuerza a su base: "Con las caravanas que marchan a través de México y hacia nuestro país, los republicanos deben estar preparados para hacer lo que sea necesario para la seguridad de la frontera. Los demócratas no hacen nada. Si no hay Muro, no hay Seguridad. Trata de personas, drogas y delincuentes de todas las dimensiones", escribió en Twitter.



Trump volvió incluso a insinuar el domingo que podría ocurrir un segundo cierre parcial del gobierno o podría declarar el estado de emergencia nacional que le permitiría eludir el Congreso y obtener los fondos para levantar el muro.



El mensaje de las mujeres



El Grupo de Trabajo de Mujeres Demócratas de la Cámara de Representantes invitó a las legisladoras de ambos partidos a vestirse de blanco el martes para asistir al discurso sobre el Estado de la Unión. La iniciativa sigue a una similiar el pasado año, cuando las mujeres demócratas se vistieron de blanco en medio de la preocupación de que la nueva administración reprimiera los derechos de las mujeres.



La iniciativa este año tiene otro objetivo. Lois Frankel, jefa del Grupo de Trabajo de Mujeres, dijo que vestirse de blanco envía un mensaje positivo de que "una gran parte de nuestra agenda será promover la seguridad económica de las mujeres y sus familias ".



La igualdad salarial, el cuidado infantil asequible, los lugares de trabajo amigables para las familias y las políticas de licencia, así como la lucha contra el acoso sexual están en la agenda.



Pero Trump podría no recibir el mensaje positivamente.



"Se siente amenazado y un poco avergonzado", dijo David Barker, profesor de gobierno y director del Centro de Estudios Presidenciales y del Congreso de la American University. "Para él, todas las mujeres sentadas allí vestidas de blanco es solo una gran declaración de oposición".



La réplica demócrata a las palabras del republicano la dará Stacey Abrams, que fracasó en su intento por convertirse en gobernadora de Georgia pero es una estrella al alza en el partido.