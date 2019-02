En mensaje al Congreso, Bolsonaro propone nuevo sistema de pensiones







05/02/2019 - 07:55:39

Agencia Brasil.- En un mensaje remitido este lunes (4) al Congreso Nacional, el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que el proyecto del nuevo régimen de jubilaciones dará un gran impulso hacia la creación de un nuevo ambiente en el país.



"Estamos elaborando una propuesta moderna y fraternal que combina el equilibrio actuarial con el apoyo a quienes más lo necesitan. Separamos la "seguridad social" de la "asistencia", al tiempo que combatimos el fraude y los privilegios", dice el mensaje, que se leyó durante la inauguración de la nueva legislatura.



El nuevo sistema de pensiones propuesto por el gobierno incluye un “cuenta individual de ahorro para la jubilación”, una iniciativa "que busca elevar la tasa de ahorro nacional y crea las condiciones para incrementar las inversiones y el ritmo de crecimiento", dice la misiva.



"Es una manera consistente de liberar el país del capital internacional. Al reformar el sistema de pensiones, iniciamos un gran cambio en Brasil. Aumenta la confianza sube, los flujos de negocios, el empleo y se inicia un círculo virtuoso en la economía. ¡No duden de ello! Esta es una tarea que debe ser asumida por el gobierno, el Parlamento y todos los brasileños", dijo el jefe de Estado.

Delincuencia organizada



El mandatario resaltó asimismo que su gobierno ha declarado guerra al crimen organizado. “Una guerra en favor de la moral y una guerra jurídica, en la que no tendremos piedad ni miedo de los delincuentes. Que se les den las garantías de la ley y que dichas leyes sean más duras. Nuestro gobierno ya está trabajando en eso”.



Las personas más vulnerables fueron las que más sufrieron con la degradación de la seguridad, dijo. "Las mujeres, los niños, los pobres y los negros eran objeto del discurso, pero no de políticas consistentes de protección. No descansaremos hasta que Brasil sea un país más seguro donde la gente pueda vivir en paz con sus familias", agregó.



El gobierno federal propondrá al Congreso que las organizaciones criminales más violentas de Brasil sean identificadas y mencionadas por nombre en la ley. La medida, defendida por el ministro de Justicia y Seguridad Pública Sergio Moro, forma parte de un proyecto de le anticrimen que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso.

Oportunidades



"Brasil vuelve a ser considerado por el mundo como un lugar seguro para invertir, lleno de oportunidades. Y más aún: nuestros empresarios están empezando a recuperar el valor para generar empleos e ingresos. Los niveles de confianza han mejorado, la tasa de inversión ya no está disminuyendo, se han creado nuevos puestos de trabajo y los ingresos reales de los hogares comenzaron a mostrar signos de mejora", dijo Bolsonaro en su mensaje.



Dirigiéndose a los congresistas, destacó que rechaza “los modelos que subyugan al Poder Legislativo y a los demás poderes, ya sea a través de la corrupción, la ideología o ambas. También rechazamos la persecución de la oposición, a la que solo pedimos respeto al país y dignidad en el ejercicio de su legítimo papel”.



"Un país sólo es libre si es libre su parlamento. Si respeta y protege la Constitución. Y un país sólo se desarrolla si su Parlamento se ha comprometido con la evolución, la transformación y el progreso. Es hora de que evolucionemos juntos, tanto en lo político como en lo institucional. Es lo mínimo que cada uno de nosotros, los depositarios de esperanza, le debemos al pueblo brasileño", dijo el presidente.