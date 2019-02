Baldivieso: Esto no es nacional B, es fútbol profesional y se corre más





05/02/2019 - 07:47:18

Diez.- “Hay mucha deficiencia física en el equipo”, disparó el técnico de Always Ready, Julio César Baldivieso, tras la evaluación del empate contra San José (3-3). El entrenador cumplió su tercera jornada de entrenamiento en el Complejo Obrero, esta vez pensando en la visita a Nacional Potosí, el jueves en el estadio Víctor Agustín Ugarte (20:30).



“Hay que nivelar a muchos futbolistas que no están bien físicamente. Con todo respeto, esto no es el Nacional B (Copa Simón Bolívar), es fútbol profesional y se corre más”, sentenció ante los medios paceños el entrenador cochabambino, renegando por el plantel que dejó el exDT de la banda roja, el mexicano David de la Torre.



El cuerpo técnico reveló que un 70 por ciento del plantel no se encuentra en un buen estado físico y se tratará de revertir esa situación en los siguientes días, ya que se quiere jugadores que rindan “180 minutos”, apuntó el cochabambino.



Baldivieso agregó que ingresarán los que estén en buenas condiciones, pero reconoció que necesita garra de algunos jugadores de experiencia como el uruguayo William Ferreira y el argentino Marcos Ovejero quienes “son jugadores importantes para mí, pero que no están en un estado óptimo para estar los 90 minutos”.



Refuerzos



Baldivieso también hará su requerimiento para buscar refuerzos, necesita un volante central y un defensor. Le pedirá a la dirigencia jugadores nacionales.



Durante la práctica matinal de lunes, el técnico no dejó entrenar a los jugadores colombianos Juan José Mezu (volante) y Diego Armando Echeverri (delantero) porque llegaron sobre la hora a la práctica que inició a las 09:00.