Wilster busca nuevos recursos para hacer cumplir deudas







05/02/2019 - 07:44:47

Los Tiempos.- La dirigencia aviadora estudia junto a su equipo legal la mejor estrategia para continuar con la demanda por el caso Cristhian Machado y el pago de 100.000 dólares establecidas en la cláusula de rescisión de contrato.



“Estamos evaluando cómo se actuará porque las impugnaciones sólo pueden hacerse hasta la tercera fecha. Estamos viendo la estrategia legal para ver cómo vamos a actuar en el tema Machado y su participación. Por ahora, lo que más nos preocupa no es eso, sino ver los procesos en el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD)”, indicó Cayo Salinas, asesor legal del cuadro cochabambino.



En el caso Machado, la figura de impugnación por una presunta mala habilitación y por no haberse honrado el pago de la cláusula de rescisión está descartada, según se establece en el Reglamento General de Campeonato 2019.



En el artículo 33 del RGC se estable que “las impugnaciones por motivo de habilitación de un jugador podrán ser formuladas solamente hasta la tercera fecha del campeonato en curso”.



Al haberse medido ante Royal Pari en la cuarta jornada y al no existir impugnación de ningún tipo contra el jugador en las primeras tres jornadas, esta opción quedó desechada.



“Primero veremos lo que sucede en la audiencia del TRD. Machado debe pagar lo que debe, sino esto seguirá”, acotó Salinas.



Conciliación, otra vía



Si bien las partes intentan negociar desde la pasada semana, es probable que antes de que el TRD emita su fallo, tanto Wilstermannn como Machado puedan llegar a un acuerdo para dejar sin efecto sanción alguna. Lo mismo puede pasar con el brasileño Thomaz Santos.



El abogado rojo reconoció que la figura de la conciliación es posible, siempre y cuando ambas partes hallen el mejor término de solución.



Para conocer su opinión sobre el tema, el #1 intentó comunicarse con Machado, pero éste no atendió su teléfono.



ROJOS ESPERAN REUNIÓN DE CONCILIACIÓN EN EL TRD



Tras haber sido aceptada su demanda, Wilstermann y los jugadores Thomaz Santos y Cristhian Machado (o al menos sus representantes legales) deben presentarse en la audiencia de conciliación fijada por el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), hoy a las 17:00.



El escenario para hoy es tratar que las partes puedan llegar a un acuerdo y así dar por finalizadas las demandas del club hacia los futbolistas.



La demanda del cuadro aviador y única vía para poner fin es que Machado y Thomaz paguen los 100.000 y 80.000 dólares, respectivamente, producto de los documentos suscritos cuando ambos futbolistas cambiaron de club.



De no llegarse a un acuerdo, el presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, indicó que se planteará un nuevo escenario para conseguir que el club salga beneficiado de los procesos legales.