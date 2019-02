El Tigre de Escobar quiere ganar a Libertad en la Copa







05/02/2019 - 07:43:17

El Diario.- The Strongest quiere comenzar con victoria en la Copa Libertadores del 2019. El Tigre dirigido por Pablo Escobar recibirá hoy a Libertad de Paraguay (19.30), por la segunda fase, del máximo torneo de clubes en nuestro continente.



La era Escobar no comenzó de la mejor manera, a pesar que sumó dos victorias en el estadio Hernando Siles, no dejó una buen imagen en el rendimiento colectivo, hay varios aspectos que se tiene que trabajar, debido que intenta inculcar una nueva idea futbolística.



El técnico paraguayo naturalizado boliviano debutará hoy en la Copa Libertadores, los fanáticos del fútbol en Sudamérica y la prensa internacional lo tenían como el capitán atigrado, pero todo cambió y buscará su primera victoria en el banquillo de suplentes.



El pasado sábado, Escobar presentó un equipo alterno en la derrota con Oriente Petrolero (2-1), en suelo cruceño. Del último onceno solo mantendrá a Daniel Vaca en el arco y los panameños Adolfo Machado en la defensa y Rolando Blackburn en la ofensiva.



La idea atigrada será llegar por las bandas con el juego del colombiano Jair Reinoso, criticado por haber fallado dos opciones de gol ante Oriente Petrolero y el venezolano Dany Cure, quien todavía no mostró lo mejor de sus condiciones. La presión que se ejerza en todo el campo de juego será vital para evitar los avances del cuadro paraguayo que cuenta con un plantel de experiencia porque quiere llegar lejos en este certamen internacional.



La única duda para Escobar era la presencia de Jhasmani Campos que se resintió de su dolor en el tobillo derecho, luego de sufrir un esguince en la primera jornada del torneo Apertura. Campo estará en el banco de suplentes, no irá desde el vamos y la gran novedad será la presencia de Diego Wayar como latereal por derecha. Walter Veizaga estará en el medio en su lugar. Libertad de Paraguay es dirigido por el colombiano Leonel Álvarez, quien conoce como ganar en la ciudad de La Paz, ya lo hizo el 11 de octubre del 2011, cuando estaba a cargo de la selección de Colombia, en esa oportunidad venció por 1-2, con el tanto de Radamel Falcao, a los 92 minutos.



Álvarez tendrá la ausencia de su compatriota Alexander Mejía, el mediocampista sufrió una contractura muscular en la derrota contra Guaraní (3-1), por la tercera fecha del torneo paraguayo.



Varios jugadores de los que componen la actual plantilla vinieron el año pasado y le ganador a The Strongest por 1-3. El delantero Oscar “Tacuara” Cardozo logró un doblete, en la anterior Copa Libertadore, en suelo paceño y quiere volver a repetirlo.