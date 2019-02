Yeltsin Ovando está a un paso de jugar para San José







05/02/2019 - 07:40:27

El País.- Yeltsin Ovando está a un paso de convertirse en nuevo jugador de San José de Oruro que esta temporada afrontará doble competencia con el torneo nacional, además de la Copa Libertadores y por lo tanto el cuadro Santo está obligado a nutrir su plantilla para realizar la rotación en el equipo titular y así evitar el desgaste físico de los futbolistas.



Ovando llegó a filas de The Strongest el pasado año como una de las apuestas juveniles para la renovación del plantel.



El volante tarijeño jugó un par de partidos con la casaca del Tigre dentro del torneo oficial de la División Profesional, sin embargo no tuvo demasiado espacio en una plantilla nutrida de jugadores experimentados en su posición.



Es así que la dirigencia del equipo de Achumani decidió prestar al joven jugador para que sume minutos de juego y San José es el club interesado por el ex Ciclón.



El tarijeño ya se encuentra en Oruro y sólo faltan algunos detalles en la parte contractual para que el volante estampe su firma con el cuadro de la “V” Azulada que es dirigido por el entrenador argentino Néstor Clausen.



Recordemos que Yeltsin Ovando debutó en el profesionalismo de la mano del albiceleste, además marcó cinco goles y uno de ellos fue a los 12 segundos ante Wilstermann, siendo el gol más rápido de la temporada 2015/2016.