Por la punta van Destroyers y Royal Pari

05/02/2019 - 07:39:12

El Día.- Destroyers o Royal Pari podría saltar a la punta (aunque en forma momentánea) del campeonato Apertura 2019, si esta noche suma los tres puntos en disputa en partido que abrirá la 5ta fecha de la División Profesional. El cotejo se jugará desde las 20.30 en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera.



Ambos equipos llegan de ser derrotado el fin de semana pasado, sin embargo, se les abre esa gran posibilidad que tratarán de no desaprovecharla.



El partido. Dada las circunstancias y una especie de revancha de las derrotas que sufrieron los “canarios” a manos de Aurora 0-2 y los “inmobiliarios” 2-3 ante Wilstermann, ambos saldrán por los tres puntos porque saben que es el único camino que le dará una posición de privilegio.



Es por ello que se prevé un encuentro de ida y vuelta, sin especulaciones, con vocación ofensiva ya que ambos pueden desplegar todo su potencial en busca del arco porque es la única vía para quedarse con la victoria.



Los equipos. Evandro Guimaraes, entrenador de los canarios, tendrá que realizar una modificación respecto al partido ante los celestes y, será la inclusión del defensor Junior Menezes por el expulsado Ricardo Duarte, por lo demás será el mismo equipo que ha estado jugando el campeonato, a no ser que decida otra cosa.



Por el lado de Roberto Mosquera, no se descarta que haga más de un cambio en busca de potenciar el ataque y obtener mayor seguridad defensiva ya que no quiere tener una nueva mala sorpresa como la que le ocurrió ante los aviadores, pero se conocerá minutos antes.



82 Goles

son los que se llevan marcados en el campeonato en 27 partidos.



Una paridad que puede romperse esta noche



Destroyers y Royal Pari llevan una increíble paridad en sus choques en la División Profesional que podrían romper esta noche siempre y cuando exista un ganador.



Se enfrentaron cuatro veces (todos en 2018), con dos empates y un triunfo para cada uno y, cinco goles a favor y en contra.



El primer partido que jugaron fue el 4 de marzo e igualaron 2-2. Darwin Ríos y Mariano Brau para los rojos, Vitor Cruz y Jefferson Tavares, para el canario los goles.



El 22 de abril fue la revancha y Royal ganó 2-0, goles de Martín Palavicini



Por el Clausura el 18 de septiembre, el “cuchuqui” ganó 2-0, goles de Vitor Cruz y Jefferson Tavares y, el último el 24 de noviembre finalizó 1-1. Daniel Saravia para los canarios y Ezequiel Pacheco de penal para los rojos.