Gonzales: Jugar en Bolívar sería una gran oportunidad







05/02/2019 - 07:37:59

Página Siete.- El mediocampista nacional Franz Simón Gonzales Mejía (18 años) dijo ayer que “jugar en Bolívar sería increíble, una gran oportunidad”. El futbolista, que fue parte de la selección Sub-20, tiene contrato por dos años con el cuadro de Warnes.



El jugador confirmó que aún se negocia su pase del Toro a la Academia. Dijo que hasta ayer debían cerrarse las negociaciones. “Jugar en Bolívar sería increíble, una gran oportunidad. Tiene que haber un acuerdo entre los clubes para anular mi contrato acá y jugar en La Paz. He tenido la posibilidad de hablar, pero hasta ahora no está nada concreto”, apuntó.



Lo más factible para la Academia es que Gonzales sea cedido al club. “Eso es lo que hoy (ayer) trataban por definir , salir o tratar de llegar a un acuerdo, si se iba a dar o no”, apuntó el joven futbolista, quien insistió en que “la oportunidad de ir a Bolívar es buena”.



El jugador tiene contrato vigente por dos años más con el cuadro de Warnes, por lo mismo se debe analizar si Gonzales pasa a filas de Bolívar en calidad de préstamo o puede rescindir contrato.



Desde Sport Boys, cuando a mediados de enero se conoció del interés de Bolívar por fichar a Gonzales y Hugo Rojas, la directiva warneña hizo hincapié en que dejaría ir a los jugadores sólo si había efectivo de por medio. “Se van sólo si es venta directa, no estamos interesados en préstamos o trueques que ofrece Bolívar”, explicó Javier Suárez, dirigente de Boys.



Desde Santa Cruz se informó que los de Warnes piden 300 mil dólares por el 70% de la ficha de Gonzales. Bolívar quiere dar 50.000 dólares por toda la ficha. Gonzales llegó a Sport Boys en enero de 2018, fue capitán de la selección Sub-20 y jugador que siempre se destacó en el onceno que dirigía César Vigevani, quien ahora es entrenador de la Academia.



Equipo



Los celestes trabajaron ayer en la tarde en el estadio Libertador de Tembladerani. El plantel se prepara para afrontar dos partidos en condición de visitante, en Santa Cruz, frente a Blooming, el miércoles a las 20:30 por la quinta jornada, y el sábado ante Guabirá, desde las 15:00, por la fecha seis.



Ayer, el trabajo en Tembladerani se dividió en dos grupos. Los que fueron parte del partido del domingo realizaron trabajo regenerativo con ejercicio de fuerza y potencia física.



El otro grupo trabajó en los aspectos tácticos en campo reducido. La práctica fue a puertas abiertas.



El equipo viajará hoy a Santa Cruz, a las 19:00.



Para visitar a Blooming, los celestes podrán tomar en cuenta a Mauricio Prieto y Nicolás Ferreyra.