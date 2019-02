Debe rearmar Soria el once ante Sport Boys





05/02/2019 - 07:36:06

El Día.- Mauricio Soria está obligado a rearmar el equipo de Oriente Petrolero para enfrentar mañana a Sport Boys en Warnes, tras las bajas obligadas del goleador José Alfredo Castillo y el colombiano Cleider Alzate.



Castillo fue expulsado en el último partido ante The Strongest, en tanto que Alzate sufrió una lesión en el hombro y tiene para al menos entre dos a tres semanas de bajas antes de volver a los entrenamientos.



El equipo. Si bien el triunfo ante los atigrados fue un bálsamo muy importante ya que descomprimió el momento complicado por el que hasta antes de ello había pasado el club albiverde con tres empates en serie, dejó secuelas muy difíciles por la pérdida de dos jugadores que habían sido de lo mejor en cada uno de los encuentros disputados como Castillo y Alzate. Ahora, quien debe buscar las soluciones es el entrenador Mauricio Soria para encontrar los sustitutos ideales que se acerquen a lo que producían ambos.



Al parecer se resolvería un tema en la defensa con la llegada de Raphael pero en el medio y en la delantera hay que buscar una solución urgente.



Alexis Ribera, que marcó un golazo ante los atigrados y Alan Mercado son dos jugadores de quienes puede echar mano el estratega cochabambino, aunque, también insistiría por Norberto Palmieri.



En la ofensiva, Freddy Roca saca ventaja para acompañar a Mauricio Sperdutti y otro que puede pelear es Diego Velásquez.



En la práctica de hoy, aunque será muy liviana, Soria podría decidir el once titular, aunque tal como ha demostrado en su manejo, eso lo guardará probablemente hasta minutos antes de lance ante los warneños el mismo miércoles.