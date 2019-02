Sandoval confirma que hubo presión para habilitar a Morales







05/02/2019 - 07:29:23

Los Tiempos.- La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dunia Sandoval contó detalles de la crisis que se vive al interior de la Sala Plena. Aseguró que nunca se reunió con el presidente Evo Morales para concertar las elecciones primarias, que siempre defendió el voto soberano del 21F al interior y que esto le llevó al aislamiento, entre otros detalles.



En una extensa entrevista en el portal Cronistas Latinoamericanos, Sandoval dijo que “los resultados electorales y el voto del pueblo no son transables” y que “para otros la democracia es un medio, cuando les conviene la respetan”.



¿Por qué renunció pasadas las primarias? “Porque quería expresar la opinión de que había una contradicción legal y que a nosotros nos estaban presionando a habilitar a un candidato cuando había un referendo que había rechazado esta posibilidad de volver a repostular”, indicó.



Afirmó que la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) fue concebida para su aplicación en 2024 y no en 2019 y que mostró su disidencia en la Sala Plena, pero que la “mayoría” decidió seguir. Aclaró que ella “jamás se reunió para concertar con el Ejecutivo que las primarias se realicen en enero”, sin embargo dijo que “pero no puedo dar fe de otras personas, sólo de mí”, en referencia a otros vocales.



“Duele que una participación de buena fe (en la elaboración de la LOP) haya sido utilizada para un propósito partidista (…) con el propósito de fortalecer una candidatura”, aseveró, al apuntar al Legislativo y al Ejecutivo controlados por el Movimiento Al Socialismo (MAS). También explicó que pidió la suspensión de las primarias porque todos los candidatos ya estaban habilitados y era un gasto sin sentido.



Argumentó que su voto disidente a la habilitación de Evo Morales porque el 21F y la Sentencia Constitucional “son dos cosas que colisionan”, pero que ella defendió su convicción democrática porque no “hay dudas de que la soberanía reside en el pueblo y éste votó ‘No’ a un referendo convocado por el Legislativo”.



Dijo que la Sala Plena decidió habilitar a Morales “ante distintas presiones que aún existen”.



Relató que, tras la renuncia de Katia Uriona y José Exeni, se vivió un momento de desestabilización y reacomodo en el TSE, en un contexto de mucha polarización externa e interna. Entonces “yo tenía que estar siempre oponiendo, mostrando mi punto de vista diferente, entonces el ambiente interno llegó a ser muy difícil. Externamente, cumplí mostrando mi posición diferenciada (exigiendo respeto al 21F), pero esa posición no es la posición oficial mayoritaria del TSE actual”, dijo a tiempo de recordar los cambios de personal que también influyeron en la situación.



Aseguró que, ante las presiones, decidió recurrir, junto a Antonio Costas, ante al Defensoría del Pueblo, la OEA y los embajadores para pedir garantías, pero sin resultados concretos y sólo algunos pronunciamientos.