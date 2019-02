Aprueban contratación directa de medicamentos para el SUS







05/02/2019 - 07:04:24

Página Siete.- El Gobierno aprobó el decreto supremo 3789 que autoriza a la Central de Abastecimientos y Suministros de Salud (CEASS) realizar la contratación directa de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio, para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS).



“Para la implementación del SUS, se autoriza a la CEASS, de manera excepcional para 2019, efectuar la contratación directa de medicamentos reconocidos por Ley 1737, insumos y reactivos de laboratorio”, señala el numeral I del artículo 2. La norma fue aprobada el pasado 30 de enero.



En la parte considerativa, argumenta que es necesario mejorar la eficiencia en la adquisición de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio, a través de la autorización de contratación directa, con el fin de abastecer a los establecimientos de salud.



Esto permitirá, dice, el acceso oportuno de la población en el marco de la implementación del SUS. Agrega también que una vez realizadas las contrataciones directas, la CEASS debe presentar la información a la Contraloría General del Estado y registrarla en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), cuando el monto supere los 20.000 bolivianos.



El gerente de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Fármacos de Bolivia (Asofar), Martín Dávila, afirmó que el sector cubre el 70% de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Liname), y que tienen la representación no sólo legal, sino comercial.



“Las más de 700 empresas importadoras registradas en Agemed (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías de Salud) y las más de 20 industrias farmacéuticas bolivianas podrían ser fácilmente proveedores, pero el CEASS insiste en buscar laboratorios de otros países, de los cuales somos representantes en Bolivia”, indicó Dávila.



Aseguró que con el Decreto se busca apurar la implementación del SUS, y las compras a futuro pueden ser perjudiciales para la máxima autoridad ejecutiva, en este caso el CEASS.



El Directorio de Asofar remitirá por segunda vez una nota al Ministerio de Salud, con el fin de solicitar una reunión.







La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) señala que hicieron varios intentos para reunirse con las autoridades del Ministerio de Salud y plantear sus propuestas, pero no fueron atendidos.



“Entendemos que la contratación directa pretende agilizar los procesos, principalmente plazos, para asegurar que el SUS inicie operaciones desde marzo. Como representantes de la industria farmacéutica, nos hubiera gustado apoyar en el diseño e implementación del sistema, que pretende incorporar a la mitad de la población sin seguro”, observó.



La Cámara, sin embargo, aún espera ser convocada, para coordinar y apoyar estos temas de los medicamentos, la Ley del SUS.



“Será importante que nuestro sector participe de la reglamentación que lleve adelante la CEASS respecto a la contratación directa, ya que en ello se definirán los pormenores”, manifestaron.



El experto en descentralización, Julio Linares, criticó que las compras directas hayan llegado hasta los fármacos, que es un insumo con el que se debe tener cuidado por la función que tiene, curación de pacientes.



“Están improvisando al sobrepasar el Decreto 181 (Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios) que implica cumplir tiempos, por eso hacen compras directas, todo es por un tema electoral y político”, anotó.



También observó que un Decreto (3789) no puede soprepasar a una ley como será la del SUS y que actualmente ni siquiera fue aprobada por la Asamblea Legislativa.



“Todo esto generará discrecionalidad de los recursos y corrupción en el manejo de los medicamentos”, cuestionó.