¿El ILS funcionará en marzo?







05/02/2019 - 06:59:24

Correo del Sur.- La instalación y puesta a punto del sistema de aterrizaje instrumental (ILS/DME) tomará aproximadamente un mes, a partir de la llegada de ese equipo al aeropuerto Alcantarí, según el presidente de la Brigada Parlamentaria, Elmar Callejas, y un experto consultado por CORREO DEL SUR.



Hoy, la Gobernación de Chuquisaca sostendrá una reunión en La Paz con autoridades de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), en la misma exigirá la firma de un acta de compromiso para que el ILS/DME esté instalado y funcionando hasta marzo en Alcantarí.



INSTALACIÓN DEL ILS



El experto en aviación, que pidió mantener su nombre en reserva, informó a este diario que para la instalación del sistema de aterrizaje instrumental se requieren dos semanas y al menos tres días para su calibración, desde su llegada a la terminal aérea.



“No es solamente instalarlo el ILS, hay que calibrarlo, la calibración se hace con una aeronave especial en vuelo permanente”, indicó al explicar que para este trabajo se requiere un avión verificador.



En Bolivia, sólo existe una de estas aeronaves y en caso de que no se encuentre en condiciones de operar, debe ser alquilada en el exterior del país. “La calibración es lo que cuesta, es un poco caro calibrar el equipo”, añadió.



Asimismo, el presidente de la Brigada Parlamentaria, Elmar Callejas, señaló que se requiere un mes para la instalación y prueba del equipo desde su llegada al aeropuerto.



“Tenemos entendido que un mes es el tiempo que necesita de prueba e instalación en la infraestructura, en el aeropuerto. Se va a hacer lo más antes posible, lo más rápido, para darle la mayor efectividad al aeropuerto”, añadió.



El diputado opositor Horacio Poppe, por su parte, puso en duda que el ILS comience a funcionar en marzo. “Dicen que esto va a llegar el mes de marzo, no me consta que este equipo de aeronavegación esté en los puertos de Arica, pero si esto es cierto yo aseguro que no va a ser instalado, funcionando, por lo menos hasta el mes de mayo”, señaló.



Añadió que este equipo “se lo podría haber traído antes” pero que los trámites burocráticos impidieron que así sea. “No es que esto tarda años (…) Otra cosa que la burocracia de AASANA ha hecho de que el crédito de Fonplata tenga que haber sido desembolsado a cuentagotas, porque AASANA se ha atrasado en hacer las licitaciones”, señaló.



CORREO DEL SUR intentó conocer la posición sobre estas denuncias del director ejecutivo de AASANA, Mauricio Arévalo, quien se abstuvo de brindar declaraciones.



¿EL ILS ES EL ADECUADO?



De acuerdo con la topografía de Alcantarí, las condiciones meteorológicas y los vientos cruzados, el ILS recomendado es el de categoría 3D que permitiría aterrizar sorteando el techo de nubes con precisión, de acuerdo con el experto consultado por este diario.



Al respecto, el secretario de Obras Públicas de la Gobernación, Carmelo Valda, aseguró que el equipo es de la categoría 3, es decir, adecuado para el aeropuerto chuquisaqueño.



Mientras se espera la llegada del ILS desde Chile, también confirmó que se realizan obras civiles en el aeropuerto para la instalación del sistema. “Dos maquinarias están haciendo la instalación para el tema de cableado, se ha colocado la antena para el ILS” aseguró.



REUNIÓN



La Gobernación, en la reunión fijada para hoy con personeros de AASANA, en La Paz, espera conocer un informe de los plazos y tiempos establecidos para la entrega del equipamiento de la terminal aeroportuaria, como también la inversión de los recursos.



“Mañana vamos a pedir cuentas qué es lo que se ha comprado con los 11 millones de bolivianos que ha transferido la Gobernación (a AASANA) y con los 35 millones que son del crédito de Fonplata”, advirtió Valda, al admitir que la situación de cancelaciones, reprogramaciones y demoras de vuelos en Alcantarí son “un problema recurrente”, por el que ya tuvieron “reuniones ásperas”.



Además, adelantó que el gobernador Esteban Urquizu enviará una nota de reclamo al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Oscar Coca.