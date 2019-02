Sandoval: El voto del pueblo no es transable





05/02/2019 - 06:44:55

El Día.- La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dunia Sandoval, afirmó que para ella la democracia no es solo un medio para llegar al poder, sino una forma de gobierno, por lo que el voto del pueblo no es transable.



Antecedentes. Sandoval presentó su renuncia irrevocable al cargo el 30 de enero por desacuerdos éticos y democráticos en el TSE que le impidieron tener el espacio suficiente y adecuado para continuar trabajando.



"Para mí los resultados electorales, el voto del pueblo, no es transable, tal vez lo que estoy diciendo no va a gustar a muchos, pueden decepcionarse, no me interesa, el resultado no se transa", remarcó la exautoridad en referencia a la habilitación del binomio Evo Morales - Álvaro García Linera, por parte del TSE, pese a que el resultado del referéndum constitucional de febrero de 2016 les quitaba esa posibilidad.



Detalles. Sandoval explicó, en una entrevista realizada por Cronistas Latinoamericanos, que para tratar la habilitación del binomio oficialista, se contraponían dos leyes: El resultado del referéndum constitucional de febrero de 2016, que es vinculante, y el fallo del Tribunal Constitucional, que permitía la postulación indefinida, de cumplimiento obligatorio y que se debía obedecer. Indicó que en esa ocasión, en el plano meramente jurídico, su voto fue disidente respecto a los votos de habilitación de sus demás colegas. Pero aclaró, que en cuanto a su convicción democrática, para ella "no hay dudas de que la soberanía reside en el pueblo, el pueblo es soberano y dio una votación contraria a la modificación de la Constitución".



En ese sentido remarcó que la democracia no es solo un medio para llegar al poder y ejercer un proyecto político, sino "la democracia es una forma de gobierno porque no somos monarquía, es decir tenemos la posibilidad de participar y ejercer nuestros derechos políticos". Sandoval indicó que le gustaría regresar al ámbito electoral, pero descartó incursionar al escenario político con una candidatura o un cargo en el Ejecutivo. Dijo que por ahora hará una pausa y se abocará al ámbito académico.