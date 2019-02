Suman pruebas de enriquecimiento ilícito contra Lino Condori







05/02/2019 - 06:41:58

El País.- La etapa preliminar del juicio por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas culminó en contra del imputado, Lino Condori.



El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, señaló que la exautoridad fue imputado por daño económico al Gobierno departamental en los años de su gestión. De manera paralela, se incrementó su patrimonio.



Hasta la fecha son 16 bienes inmuebles que deben estar sujetos a avalúo pericial por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) además de los vehículos, depósitos efectuados en entidades financieras por parte de Condori y sus familiares.



El Ministerio Público concluyó con la investigación preliminar después de recabar datos de la Contraloría General del Estado en la Unidad de Investigaciones Financieras. Los indicios que presumen que Condori cometió delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas fueron comprobados.



La Gobernación pidió que se señale la audiencia de medidas cautelares a la brevedad posible. Todavía no se cuantificó aun la cantidad de bienes en consideración que se suman otras propiedades a las catorce establecidas en un inicio.



A la lista inicial se suma una vivienda ubicada en el barrio Los Chapacos, un terreno en Tolomosa dos vehículos dentro de su patrimonio y por otro lado, se realizó una investigación financiera sobre las cuentas bancarias de Condori y sus familiares.



“Como Gobernación no descartamos que la imputación pueda ampliarse en contra de los familiares del señor Condori. Una de las características del enriquecimiento ilícito y la legitimación de ganancias es que en muchos casos no se registra. Desde que Condori asume el interinato recién se inscriben 14 propiedades rurales y un lote de 65 mil bolivianos que no tiene registro a nombre de él sino de una de sus hijas” manifestó García.



Iscayachi-Tojo-Carretas



El juicio contra Condori por las irregularidades presentadas en el tramo carretero de Iscayachi-Tojo-Carretas fue instalado el lunes para continuar con la recepción de la prueba. La Gobernación espera que la sentencia sea emitida en los próximos días.