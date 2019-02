Poppe: EBIH vende a YPFB más caro que oferta privada







05/02/2019 - 06:40:10

Correo del Sur.- La Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), inaugurada por el Gobierno hace más de un año, vende a YPFB tubos de polietileno para gas natural a precios más caros que los que ofrecen empresas privadas en el país.



Así lo denunció el diputado opositor Horacio Poppe, a la hora de sustentar su posición de que la EBIH no cumple con su objetivo y estaría generando un daño económico al país por su alto costo de producción y la venta con sobreprecio al mismo Estado.



La planta de producción de la EBIH está ubicada en el parque industrial de Kallutaca, El Alto, y demandó una inversión de más de 20 millones de dólares. Allí deberían fabricarse tuberías y accesorios de polietileno para redes de gas natural utilizando materia prima obtenida de la industrialización de los hidrocarburos.



De esa manera, según explicaciones de autoridades del Gobierno citadas por Poppe, se lograría una rebaja de entre 20 y 30% en el costo de los materiales.



Pero, “la EBIH sólo produce tubos de polietileno con materia prima (resina) importada desde Corea del Sur, es decir, no le da valor agregado a nuestros hidrocarburos”, denunció el parlamentario.



Indicó que la planta de la EBIH en El Alto produce tubería polietileno para agua y gas natural, que en este último caso es adquirida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos. Ésta ahora tiene su sede en Sucre.



“El costo de producción es tan alto que ha encarecido el producto en casi un 80%, no nos ahorramos nada sino que malgastamos”, protestó el legislador.



“Y para colmo en Bolivia hay como cinco empresas privadas que producen ese tubo de polietileno para gas y agua a costos mucho menores que los proporcionados por la EBIH”, agregó.



Poppe reveló que en 2018, la EBIH vendió a YPFB tuberías de polietileno de 40 milímetros de diámetro a Bs 11,97 y el de 90 milímetros a Bs 59,10, cuando empresas privadas nacionales venden los mismos productos a Bs 8 y Bs 39,10, respectivamente.