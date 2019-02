Diputado Choque cree que funcionarios son desleales al MAS y actúan con doble moral







05/02/2019 - 06:38:35

Opinión.- El jefe de bancada de La Paz, Sergio Choque, considera que tras las Elecciones Primarias se evidencia que no existe lealtad de los servidores públicos hacia el MAS, sino una doble moral, y sugirió una evaluación.



El gobernante MAS ha convocado a un ampliado nacional a fines de este mes, para evaluar los resultados de las Elecciones Primarias y proyectar la estrategia de campaña electoral, informó la diputada, Valeria Silva.



Su colega Choque explicó que las evaluaciones han iniciado en los nueve departamentos, con el objetivo de analizar las causas del ausentismo, de los votos nulos y blancos. "La Paz siempre ha sido el bastión del MAS ahora estamos con una votación tan baja", protestó.



Dirigió sus críticas hacia los funcionarios públicos de los diferentes niveles de Gobierno controlados por el MAS, porque llama la atención los mensajes que escribieron los militantes en las papeletas de sufragio como aquellos que circulan en las redes sociales: "yo soy funcionario, me han obligado a votar. No soy del MAS".



Señaló que este tipo de inscripciones representa una traición al MAS. "Nos sentimos traicionados, usted sabe que políticamente llegamos al poder y se supone que nuestra militancia tiene que ser leal y no como están obrando".



Cree que existe una doble moral en los funcionarios "indudablemente, es por eso que muchos servidores se quedan 10, 15 o 20 años, ellos nunca salen (del Gobierno), frente a la gran petición de la militancia del MAS que están desde la fundación y no pueden ser ni porteros", comentó.



El diputado del MAS sostiene que se debe hacer una evaluación sobre "cómo los funcionarios públicos han cooperado o no han cooperado en estas Elecciones Primarias".



El MAS de un total de 991.092 militantes, 451,026 emitieron su voto de los cuales 406.065 apoyaron las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García Linera, y se ha registrado 44.961 votos nulos y blancos, es decir, un 9,97 por ciento .