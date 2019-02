Indígenas de 11 reservas del país marchan hacia La Paz







05/02/2019 - 06:37:22

Los Tiempos.- La Nación Qhara Qhara encabezará a partir de hoy una marcha de Sucre a La Paz en protesta por la vulneración de derechos de los pueblos indígenas. La marcha contará con 11 resistencias indígenas de todo el país que en la actualidad rechazan la construcción de “megaobras” en sus territorios, tales como El Tipnis, El Bala, El Chepet y Tariquía.



Según el líder de la Nación Qhara Qhara, Samuel Flores, la marcha “partirá a primera hora de hoy” desde Sucre, pasará por Potosí y Oruro, y culminará en La Paz. Se espera llegar a la Sede de Gobierno en 34 días.



Flores dijo que existen demandas como la titulación colectiva de territorios indígenas que no fueron cumplidas por el INRA, entidad que, paradójicamente, procesó a 24 indígenas de Qhara Qhara que reclamaban sus derechos.



Al no ser una demanda reciente, la Nación acudió al Tribunal Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Sin embargo, pese a que estas instancias dieron la razón a las demandas, el INRA volvió a ingresar al territorio indígena y lo fragmentó.



A su turno, el representante de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas para la Defensa de los Territorios y Áreas Protegidas, Álex Vilca, informó que las 11 resistencias indígenas se sumarán a la marcha encabezada por la nación Qhara Qhara, puesto que también son víctimas de vulneración a sus derechos.



Explicó que cada agrupación se halla comprometida con proyectos y megaproyectos relacionados con hidroeléctricas, actividad petrolera o construcción de carreteras. Cada proyecto, según él, avanza al interior de un territorio indígena sin haber realizado una consulta previa, libre e informada.



GOBIERNO DIVIDE EN TARIQUÍA



Cecilia Chavarría, habitante de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, denunció que el Gobierno dividió a las poblaciones indígenas del lugar para iniciar actividades petroleras en San Telmo y Astillero.



“El Gobierno ha formado una subcentral paralela, que es un grupo minoritario que da el visto bueno del ingreso de petroleras, pero nosotros somos mayoría que decimos que no estamos de acuerdo”, afirmó Chavarría.



Agregó que, ante la resistencia del distrito 8 de Tariquía, el Gobierno decidió iniciar las actividades petroleras en el cantón Chiquiacá, que también es parte de la reserva.