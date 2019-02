Williamson espera tener más éxito en relaciones







05/02/2019 - 06:35:37

El Diario.- El encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson, afirmó que espera que este 2019 tengan más éxito las relaciones entre los gobiernos de Evo Morales y de Donald Trump.



Evitó también expresar una postura sobre el pedido de congresistas de su país a Evo Morales.



Williamson es el máximo representante del Gobierno estadounidense en Bolivia tras la expulsión en 2008 del embajador Philip Goldberg por parte del presidente Evo Morales quien lo acusó de supuesta “injerencia política”.



Son prácticamente 11 años del rompimiento de relaciones diplomáticas y de constantes acusaciones del Mandatario boliviano acerca de una presunta intención de la Casa Blanca de inmiscuirse en asuntos internos no solo de Bolivia sino de todos los países de Latinoamérica.



Las acusaciones siempre fueron rechazadas por los diplomáticos de ese país quienes en repetidas ocasiones se reunieron con los cancilleres de turno del gobierno de Evo Morales.



Con David Choquehuanca, por ejemplo, acordaron trabajar en una agenda de respeto mutuo entre ambos países para lograr reestablecer las relaciones plenas entre ambos gobiernos, sin embargo, ese compromiso que aún no se hizo realidad.



En ese contexto, Williamson aseguró que están trabajando en “mejorar las relaciones” entre los dos países: Bolivia y Estados Unidos. “Espero que podamos tener más éxito en eso en 2019”, afirmó.



Precisó que los temas de interés son los comerciales, para mejorar las relaciones bilaterales en el ámbito económico.



En relación a la demanda de tres congresistas de su país que pidieron a Evo Morales respetar el 21F y no candidatear nuevamente, Williamson consideró que dicha opinión y la respuesta de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, es un intercambio que “habla por sí mismo”.



“A un pronunciamiento de tres senadores también hubo una respuesta de la presidenta del senado boliviano, (Adriana) Salvatierra, yo creo que este intercambio habla por sí mismo”, sostuvo el diplomático sin ingresar en mayores detalles sobre el tema.



La presidente del Senado, Adriana Salvatierra dijo: “Exigimos el respeto a nuestras decisiones que nosotros podamos decidir en un proceso electoral”.



Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera son candidatos para las elecciones de octubre de 2019, que se constituye en su cuarta repostulación, amparados en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional cuestionada por la oposición.