Caranavi se declara en emergencia por riadas, reporta 1.000 familias afectadas y urge ayuda







05/02/2019 - 06:33:53

La Razón.- Caranavi se ha declarado en emergencia y vive un drama debido al desborde del río y un doble deslizamiento en la carretera hacia La Paz. La Alcaldía reportó 1.000 familias damnificadas a la fecha y ha urgido ayuda por varias carencias como la falta de agua potable, alimentos y hasta medicamentos en el hospital regional. También pidió a la población que evite viajar a la sede de Gobierno debido al persistente riesgo de más deslaves.



El alcalde de ese municipio, Daniel Paucara, describió la situación dramática que se vive en ese poblado, debido a la lluvia caída la jornada del sábado, que derivó en el desborde del río que atraviesa esa localidad.



“Recién estamos evaluando los daños, en el área urbana estamos hablando cerca de 1.000 familias que están afectadas y que hay que socorrer; tenemos que sacar el agua de sus casas, porque no se olviden que la ciudad es zona endémica por el dengue, y de seguir el agua acumulada puede haber un rebrote de esta enfermedad”, explicó Paucara en un contacto con radio Éxito.



El deslizamiento ocurrido en la carretera hacia La Paz también afectó las tuberías de agua potable por lo que la población no cuenta con este recurso.



“Estamos sin agua potable porque las tuberías han sido dañadas por el deslizamiento, necesitamos bombas de agua para sacar el agua de las viviendas, también necesitamos vituallas, colchones, alimentos secos; carretillas, palas para limpiar las casas, necesitamos que las Fuerzas Armadas nos puedan ayudar”, requirió la autoridad edil.



Debido a la atención a los heridos del deslizamiento que fueron trasladados al hospital de esa población, también existe desabastecimiento de medicamentos, por lo que Paucara pidió que el Ministerio de Salud pueda enviar insumos en un helicóptero ya que el tráfico en la carretera hacia La Paz está interrumpido por el doble deslave que ha dejado al menos 13 fallecidos.



Aunque las labores de rescate continúan, aún no hay certeza de cuándo se reponga el tránsito de la vía. Como si esto fuera poco, también existe desabastecimiento de combustible en esa población por ese mismo motivo.



“Estamos aislados, la única vía es que llegue ayuda a través del aire. Hay más de 10 buses que han llegado a Caranavi, con unas 700 pasajeros que han llegado y hay que asistirles con agua, porque no hay agua potable en el pueblo; necesitamos alimentación también para las personas que están en el sector del derrumbe donde hay unas 300 movilidades que no pueden retornar porque hay otros derrumbes que se han registrado por detrás”, detalló Paucara.



Asimismo, pidió a personal de Tránsito no permitir la salida de movilidades desde Urujara hacia Caranavi, porque los pasajeros son dejados en medio camino para que puedan cruzar el sector del derrumbe a pie y hacer trasbordos, aspecto que muy peligroso, reclamó.



Las autoridades camineras y de Gobierno también exhortaron abstenerse de viajar hacia esa región.



“Realmente duele lo que está pasando, pedirle a la población que evite viajar por lo menos unos dos a tres días, el tiempo que nos va a tomar limpiar la carretera, rogarles que tengan paciencia, no queremos que ninguna familia más pierda un ser querido”, exhortó Paucara en medio del llanto.



Si bien el Concejo Municipal de Caranavi se reunió el domingo y declaró desastre municipal, Paucara asegura que el municipio requiere de mayor apoyo, ya que varios caminos de comunitarios también han sido anegados por lo que se prevé que las tareas de auxilio se extiendan por varios días.



Asambleístas departamentales cuestionaron que el gobernador paceño Félix Patzi hasta ahora no se haya pronunciado por este asunto.