Romero califica de bravuconada resolución de senadores de EEUU contra candidatura de Morales







04/02/2019 - 18:41:13

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó el lunes de "bravuconada" una resolución que publicaron dos senadores de Estados Unidos (EEUU) en contra de la candidatura del presidente boliviano Evo Morales.



"Voceros de derecha radical tendrán diferencias con el Gobierno de Bolivia, tendrán también cuestionamientos a las políticas que aplicamos, que no les permiten ya expoliar nuestros recursos naturales, pero de ahí a que nosotros tengamos que someternos a este tipo de criterios, de vocerías, de bravuconadas, no pues. Esos tiempos ya han sido superados por nuestro país", dijo en conferencia de prensa.



El pasado viernes, los senadores norteamericanos Ted Cruz, Bob Menéndez y Dick Durbin emitieron una resolución en la que pidieron a Morales que "respete los límites de mandos presidenciales".



Romero manifestó que ese pronunciamiento es una intromisión en asuntos internos del Estado soberano de Bolivia.



"Los asuntos políticos de un país se tratan internamente, no tienen por qué ser sometidos a la intromisión, a los condicionamientos de actores externos", añadió.



Las elecciones generales, en las que Morales buscará la reelección hasta el 2025, están programadas para octubre de este año.