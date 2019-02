Alejandro Fernández se burla de la caída que sufrió durante su concierto en México







04/02/2019 - 17:47:43

Perú21.- Un bochornoso momento fue el que protagonizó Alejandro Fernández durante un concierto que ofreció la noche del último sábado en el Palenque de la Feria Estatal de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, en México.

Alejandro Fernández interpretaba la canción "Mi gusto es" cuando se acercó al tecladista que lo acompañaba e intentó sentarse en el monitor que estaba en el escenario, pero terminó cayendo aparatosamente al suelo.



El intérprete mexicano, que es conocido como "El Potrillo" fue auxiliado de inmediato y continuó con su show; sin embargo, el momento fue captado por algunos de los asistentes al espectáculo y desató decenas de críticas.



¿La razón? Pues los usuarios de redes sociales indicaron que, aparentemente, Alejandro Fernández se encontraba en estado de ebriedad y calificaron de vergonzoso el momento, pues consideraron que el público asistente se merecía el respeto del artista.



Por su parte, Alejandro Fernández prefirió no responder a los cuestionamientos sobre su presentación y tomó con humor lo ocurrido, tal como lo dejó ver a través de su cuenta en Twitter, donde él mismo se burla de lo que le pasó.



“Ahora si me fui de espaldas!! Que buen medio tiempo del #superbowl!! #cuandotemuevenelpiso Se me movió el monitor”, escribió Alejandro Fernández en Twitter junto a un GIF del momento preciso en el que ocurre su caída.



Sin embargo, este no es el primer incidente ocurrido por culpa del alcohol. En agosto de 2016, circularon unas fotografías de Alejandro Fernández durante una celebración en Las Vegas en las que aparecía sin camisa y despeinado posando junto a otros dos hombres.



En mayo de 2017, Alejandro Fernández tuvo que cortar un show en la ciudad de Pueblo porque empezó a vomitar luego que uno de los asistentes le ofreció un trago de tequila; mientras que en agosto de 2018, armó un escándalo en un avión al alarmar a los pasajeros con videos e imágenes de un accidente aéreo.