04/02/2019 - 17:46:21

Perú21.- Kanye West acaba de entender que ser esposo de Kim Kardashian es estar expuesto las 24 horas del día. La famosa socialité publicó una fotografía de su pareja durmiendo en Instagram y comenzó toda una ola de comentarios.

Kim Kardashian decidió "trolear" a su esposo de la peor manera y publicó una foto de él dormido en la parte trasera de su automóvil. La publicación de la empresaria tiene casi cuatro millones de likes por parte de sus seguidores.



"Muy graciosa fotografía", "¿dormirse estando con Kim Kardashian?", "es demasiado divertida la fotografía", "estaba muy cansando", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la red social de la hermana de Kendall y Kylie Jenner.

Como se recuerda, son varios los rumores donde se indican que Kim Kardashian siempre ha tenido una relación complicada con Kanye West. Pero la modelo viene echando por tierra todos comentarios negativos con divertidas y románticas fotografías junto a su esposo.



La relación de amistad y amor entre Kim Kardashian con Kanye West inició en el 2002. El rapero la invitó de viaje a París y desde entonces han sido inseparable. Actualmente son padres de tres bellos niños.



"Así que le hice caso, le acompañé y ahí empezamos a salir. Juro que desde el momento que aterricé en París me enamoré de él. Solo podía pensar, "¿Dios mío, por qué no había hecho esto antes?" Descubrí que así es como funcionaba la vida real, que podías reírte y amar y tener apoyo del otro. Y esto es lo que sigue siendo", comentó una vez Kim Kadashian cuando fue consultada sobre su relación con el West.