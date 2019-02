Los nipples de Adam Levine generan controversia en Twitter tras el Super Bowl







04/02/2019 - 17:40:31

Quien.- Al igual que sucede cada año, la actuación que ameniza el intermedio del Super Bowl se ha analizado al detalle, algo que era de esperar en vista de que a Maroon 5, Travis Scott y Big Boi les tocaba superar el impresionante espectáculo que Lady Gaga desplegó en la anterior edición, con un salto desde el techo del estadio incluido.



Sin embargo, este lunes en la red -el foro de discusión habitual en estos casos- no se ha hablado tanto de la calidad artística de su número musical como del atuendo, o la falta de uno, del cantante de la banda californiana. Para quienes no hayan tenido oportunidad todavía de ver el video, cabe señalar que según iban pasando los minutos Adam Levine fue desprendiéndose de prendas para deshacerse primero de su elegante abrigo negro y más tarde de la chaqueta que llevaba debajo para sustituirla por otra diferente, que también acabó quitándose para quedarse solo en camiseta de tirantes, aunque esa prenda tampoco le duró demasiado tiempo puesta y al final terminó de cantar con el torso desnudo.





Como no podía ser de otra manera, las comparaciones en forma de memes no se han hecho esperar y se han centrado especialmente con la camiseta estampada de aires setenteros que eligió el músico para la cita deportiva, que ha sido comparada hasta la saciedad con cojines y fundas de sofá.







El otro debate algo más serio que se ha iniciado en las últimas horas hace referencia precisamente a la desnudez parcial de Levine y más en concreto a por qué a él se le ha permitido mostrar sus pezones cuando la NFL organizó todo un escándalo en 2004, después de que uno de los pechos de Janet Jackson quedara al descubierto tras un supuesto "fallo de vestuario".



En aquel momento tanto a la cantante como a su compañero sobre el escenario, Justin Timberlake, les tocó salir a pedir perdón -asegurando que el plan original era que él arrancara parte del corset de la artista y dejara al descubierto una pieza de lencería- a pesar de que en realidad la mayor parte del pecho de Janet había quedado cubierto por un piercing en forma de estrella.



Sin embargo y como ya apuntan muchas voces en la red, en esa misma situación Adam Levine no ha recibido ninguna amonestación ni se verá obligado previsiblemente a emitir un comunicado disculpándose por su "indiscreción".