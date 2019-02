El Super Bowl ya pasó y Kylie y Travis no están comprometidos no oficialmente





04/02/2019 - 17:38:55

Quien.- El Super Bowl s e ha acabado y los fans de Kylie Jenner se preguntan dónde está el anuncio de su compromiso con Travis Scott -uno de los encargados de amenizar junto a Maroon 5 el intermedio del evento deportivo- que se daba por seguro.



Para comprender la expectativa que se había generado en torno a la actuación del joven rapero y la posibilidad de que le hiciera la gran pregunta a su novia en medio de esa cita multitudinaria hay que retroceder varias semanas, cuando la celebridad y empresaria anunció a través de sus redes sociales que tenía una noticia muy emocionante que compartir con todos sus seguidores, aclarando que no tenía nada que ver con un segundo embarazo ni con una posible nueva línea de productos para su exitosa marca de cosméticos. En ese momento la gran mayoría dio por hecho que su boda con el padre de su pequeña Stormi estaba a la vuelta de la esquina.





Sin embargo, en esta ocasión las predicciones parecen haber fallado una vez más, al menos en parte. Si bien es cierto que Kylie fue vista este domingo en Atlanta luciendo un anillo con una impresionante piedra en el dedo anular mientras apoyaba a su pareja -tal y como se puede apreciar en las imágenes de la jornada que ambos han compartido en sus redes sociales- por el momento ninguno de los dos ha hecho referencia a la joya o su posible significado, ni se han pronunciado tampoco acerca de un posible enlace.



La oportunidad de generar aún más expectación sobre sus planes de futuro junto al músico parecía ser, por otra parte, demasiado tentadora como para que Kylie la dejara escapar, lo que explicaría que ella acabara compartiendo una imagen suya abrazando a Travis antes de su gran momento que acompañó del título: "Baby # 2?", aunque hasta ahora esa ha sido la única mención que ha realizado sobre un posible nuevo embarazo.