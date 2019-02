Jennifer Lopez se deshace de amor por Alex Rodriguez en su segundo aniversario







04/02/2019 - 17:37:37

Actualidad.- La pareja formada por Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se ha convertido sin lugar a dudas en una de las más mediáticas e influyentes del mundo del entretenimiento , especialmente para esa comunidad latina de la que ambos se erigen como flamantes y exitosos representantes.



Este fin de semana, los dos enamorados han cumplido nada menos que dos años de amor y convivencia, un aniversario muy especial del que, además, la estrella del pop ha querido hacer partícipes a sus seguidores de las redes sociales con la publicación de un emotivo mensaje de cariño y admiración hacia su amado.





"Dos años de risas, dos años de diversión, dos años de aventuras, de emociones, de crecimiento personal y de aprendizaje. ¡Dos años de pura amistad y amor! Haces que mi mundo sea más bello, estable y seguro en medio del frenesí que es nuestra vida. Me haces sentir como una adolescente que experimenta todo por primera vez", es el conmovedor texto compartido por la neoyorquina en Instagram.



Como era de esperar, Jennifer ha complementado el texto con un entrañable álbum de fotos que inmortaliza algunos de los momentos más felices de su historia de amor. Entre ellos no han faltado aquellos disfrutados en compañía de los cuatro hijos que ambos tienen por separado -Natasha y Ella, en el caso del deportista retirado, y los mellizos Max y Emme en el de la artista-, especialmente en ocasiones tan familiares como las de la pasada Navidad.



"Cada vez que pienso que nos hemos instalado en la rutina, vas y me sorprendes de la manera más maravillosa del mundo. Me recuerdas cada día que soy una mujer afortunada de haberte encontrado en el momento más adecuado. Te amo, macho, ¡dos años ya!", ha añadido la diva del Bronx en su enternecedora declaración de amor.