El encantador pastel de cumple de Shakira y Piqué que rebasó el millón de likes





04/02/2019 - 17:34:30

Quien.- La pareja formada por la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué lleva casi una década demostrando que su relación nada tenía de pasajera. Su amor inició semanas antes del arranque del Mundial de Sudáfrica de 2010.



Casi nueve años más tarde, los dos enamorados pueden presumir no solo de la solidez y la complicidad total de su historia de amor, así como de las alegrías constantes que les brindan sus dos hijos -Milan (5) y Sasha (3)-, sino también de haber convertido la celebración de sus respectivos cumpleaños en su gran tradición familiar, como han vuelto a dejar patente este fin de semana.





Precisamente para remarcar lo especial que es el 2 de febrero para su familia -el sábado Piqué cumplió 32 años de vida, mientras que la colombiana llegó a los 42-, la estrella del pop no pudo resistirse a compartir con todos sus seguidores de Instagram una foto del encantador pastel de su festejo: Un gallo y una gallina cuidando a sus dos pollitos recién salidos del cascarón.



"¡Gracias por todos sus mensajes profundos y cariñosos, me llegaron al corazón! Les comparto nuestro pastel de cumpleaños. ¡Los quiero!", escribió entusiasmada la estrella de Barranquilla -junto a la mencionada instantánea- para expresar su gratitud ante el aluvión de felicitaciones que ha venido recibiendo de sus seguidores.



La publicación en cuestión ha encantado en la red, ya que en estos momentos sobrepasa el millón de "likes" y el tablón de comentarios sigue acumulando mensajes marcados por el afecto y la admiración hacia la artista. Por su parte, el defensa del FC Barcelona ha sido algo más escueto y discreto a la hora de devolver a sus fans todo el cariño que estos le han dedicado estos días, empleando para ello su perfil en la red social Twitter.



"32 años ya, ¡qué gran número! ¡Gracias a todos!", ha celebrado en la plataforma de microblogging.





Ver esta publicación en Instagram Gracias por todos sus mensajes profundos y cariñosos de ayer, me llegaron al corazón! Les comparto nuestro pastel. Los quiero! Thanks for all your affectionate and moving messages yesterday. Here is how we celebrated as family. Love u! Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 3 Feb, 2019 a las 4:14 PST