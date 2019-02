WhatsApp ofrece a los usuarios de Apple una nueva opción de seguridad para sus chats







04/02/2019 - 17:22:35

Actualidad.- El servicio de mensajería instantánea WhatsApp ha introducido una nueva función que les ofrece a los usuarios de los dispositivos Apple un mayor nivel del sistema de seguridad de la aplicación.



En su última versión, WhatsApp ha incorporado una extensión que permite proteger el acceso a la aplicación con Touch ID o Face ID —según el modelo del dispositivo— garantizando mayor seguridad a los diálogos privados de sus usuarios. En otras palabras, la aplicación de mensajería se podrá abrir solamente tras pasar una identificación de nuestros rasgos faciales o introducir nuestra huella digital.



La activación de esta función no requiere más que abrir "Configuración" en la aplicación de WhatsApp, luego escoger "Cuenta", "Privacidad" y, por último, "Bloqueo de pantalla". No se olvide primero de instalar la última versión. Si dicha función no aparece en el menú de las configuraciones disponibles, es que probablemente no sea la versión de WhatsApp actualizada.



La nueva característica permite asimismo elegir la frecuencia con la que la aplicación nos hará someternos a Touch o Face ID: de inmediato, cada minuto, cada 15 minutos o al pasar una hora.