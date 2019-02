¿Te da miedo hablar en público? Estas apps te pueden ayudar a hacer presentaciones como en una charla TED







BBC.- Una gota de sudor frío recorre tu frente y se te encienden las mejillas. Te tiemblan las manos. Sientes cómo tu corazón late a toda velocidad. Carraspeas, pero tu voz se quiebra. El pánico escénico te bloquea.



En tu cabeza, tratas de mantener una conversación silenciosa con tu subconsciente: "Todo va a ir bien", te dices. Pero no te lo crees. Te da miedo quedarte en blanco, hacer el ridículo.



Esta escena es más habitual de lo que muchos creen. Es el miedo a hablar en público -que los psicólogos llaman glosofobia- y que nos hace sentir vulnerables.



La escritora y gurú de la introversión Susan Cain, quien se dio a conocer en una charla TED que ha sido vista más de 19 millones de veces, dice que antes de dar esa conferencia cayó presa del insomnio. "Prefería morirme que levantarme y dar esa charla", contó después.



Y la actriz Emma Watson reconoció que sintió ansiedad antes de dar su famoso discurso ante Naciones Unidas sobre lo incómodo del feminismo, en 2014, que muchos definieron como "apasionado, personal y contundente". Detrás del escenario, su voz y sus manos temblaban.





En el entorno laboral, ese miedo a hablar en público puede ser un gran inconveniente.



"Existen dos brechas importantes a la hora de ayudar a los profesionales a comunicar, influir y convencer. La primera es que, en la formación tradicional, no pueden practicar tanto como les gustaría. La segunda, la imposibilidad de obtener un feedback totalmente objetivo", le dice a BBC Mundo Soraya del Portillo, fundadora de BeChiara.



Esta psicóloga española especializada en recursos humanos ha creado una aplicación de realidad virtual llamada Chiara que funciona con inteligencia artificial. La idea es recrear aquello que nos da miedo.



"Superamos el miedo exponiéndonos a la situación que nos genera temor", dice la especialista. "Está demostrado que cuanto más te enfrentas a una situación, mayor es el control de las respuestas fisiológicas y cognitivas".

¿Qué dice tu mirada? ¿Y tu tono de voz?



Chiara fue lanzada al mercado en febrero de 2018, pero su desarrollo comenzó en el año 2016. La usan en España profesionales de compañías como Endesa, Santander o BBVA para capacitarse en conferencias, y este año llegará a México, Chile, Colombia y Perú.



Se trata de un curso a través de una aplicación móvil y gafas de realidad virtual con el que se pueden practicar intervenciones en 24 escenarios distintos. El curso tiene un costo de algo más de US$600 dólares, pero antes de adquirirlo se puede probar una demo.



"Ofrece la posibilidad de practicar todo lo que el alumno desee en entornos hiperrealistas, con personas de verdad que le harán sentir lo mismo que en un entorno real", explica la emprendedora.



El sistema descompone tu vozpara analizar y medir los diferentes aspectos que influyen cuando hablas en público, como la entonación, velocidad, ritmo, intensidad, positividad, claridad, pronunciación o control de la mirada. Funciona a través de una app y gafas de realidad virtual.





"Gracias a la capacidad inmersiva de la realidad virtual, el alumno puede enfrentarse en un entorno desde lo más real hasta las situaciones habituales que ocurren en cualquier presentación, reunión o ponencia", asegura.



La aplicación cuenta con un "botón de pánico" que permite al alumno salir directamente de la situación. También "incluye consejos y técnicas sobre respiración, relajación y control de los pensamientos que a veces tanto nos limitan" dice Del Portillo.



Se trata de una especie de coach virtual, un entrenamiento personalizado en forma de curso digital cuyo objetivo es "llegar a eliminar el miedo escénico, las muletillas, y demás vicios que puedas tener a la hora de hacer ponencias".



Si tu charla es en inglés, puedes probar con VirtualSpeech, una aplicación desarrollada en California, EE.UU., y que usa una tecnología similar para ofrecer cursos con realidad virtual.



Pero la realidad virtual no es para todo el mundo. Hay quien prefiere usar lo que Del Portillo define como "métodos tradicionales" sin tecnología inmersiva.



Si es tu caso, prueba con la app de TED.

"Método TED"



La organización TED Talks, conocida por su lema "ideas que vale la pena difundir", tiene una aplicación gratuita que se puede usar en español (y en más de una veintena de idiomas). Esta app te ofrece acceso a charlas y conferencias en todo el mundo relativas a todo tipo de temas. Hay más de 3.000 videos.



Y puedes usar la propia aplicación para mejorar tus habilidades de oratoria.

Fórmate escuchando los consejos de algunos oradores. Por ejemplo:



Julian Treasure y su TED Talk "Cómo hablar para que te escuchen".

La psicóloga social Amy Cuddy habla sobre el lenguaje corporal.

El ejecutivo Joe Kowan te aconseja sobre cómo superar el miedo escénico.

"¿Por qué vivo con el terror mortal de hablar en público?", de la cantante australiana Megan Washington.



Y también puedes aplicar lo que el escritor Jeremey Donovan denomina "Método TED para hablar en público". Es posible que te parezca tremendamente difícil, pero Donovan dice que no es tan complicado.



La clave, asegura, es usar y compartir tus emociones a través de un "relato cautivante" que te permita conectar con los demás. Puedes comenzar por un relato personal, recomienda.



Hablar en público



Si necesitas más consejos, otra aplicación disponible en español que puede ayudarte a mejorar tus capacidades de oratoria es Plus Hablar en Público. Cuesta unos US$9.



Se trata de un sistema que te permite grabar tus propias presentaciones y autoevaluarte.



"La habilidad de hablar en público es algo que todo el mundo puede aprender o mejorar con un poco de trabajo, y esta app es una excelente herramienta para conseguirlo", dicen sus creadores.



No dejes de practicar.