SIN: Régimen Simplificado no emite factura y está exento del sistema de facturación electrónica





04/02/2019 - 13:42:43

La Paz, (ABI).- El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, ratificó el lunes que el Régimen Tributario Simplificado no emite factura, por lo que está exento del nuevo sistema de facturación electrónica, que se prevé implementar este año.



"Los del Régimen Simplificado no están obligados a emitir factura, por tanto no tienen por qué implementar el sistema de facturación computarizada", aseveró en conferencia de prensa.



Cazón se refirió al tema en alusión a las versiones que circulan en redes sociales y medios de prensa, que advierten de manera falsa que los comerciantes del Régimen Simplificado deben adherirse al sistema de facturación electrónica.



Por otra parte, Cazón aseguró que el sistema de facturación electrónica, que permitirá a las empresas emitir notas fiscales mediante un sistema informático conectado en línea con el SIN, es "totalmente independiente", y no está vinculado al ningún sistema contable o de inventario de los comerciantes o firmas.



También aseguró que la facturación manual seguirá vigente para las empresas que estén comenzando a emitir facturas y no serán obligadas a implementar de manera inmediata el sistema electrónico.



A su juicio, no se justifica la oposición de los empresarios a la facturación electrónica, ya que es un sistema que se implementa en varios países del mundo y busca optimizar la emisión de tributos en beneficio de la población.