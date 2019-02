Posesionan a exministro Eugenio Rojas como gerente de Emapa







04/02/2019 - 13:27:59

El Deber.- La ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, posesionó al ex ministro de esa cartera, Eugenio Rojas, como gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).



La posesión se realizó luego de que Víctor Rojas presentara su renuncia al cargo el 31 de enero.



Rojas manifestó, luego de su posesión, que una de las primeras medidas a tomar es controlar los principales tres productos estratégicos que tiene Bolivia para mantener el precio justo y lograr la soberanía alimentaria.



Para ello, sostuvo que existen 63.000 tn de trigo garantizada para que no falte pan y no suba el precio.



Sobre el arroz, dijo que hay 20 toneladas de superavit. En el caso del maíz, "para que no suba carne de pollo, porcino y la leche, contamos con 300.000 tn de superávit, parte de esa cantidad vamos a exportar y 122.000 tn será para nuestras reservas".