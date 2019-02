Varios países europeos reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela







04/02/2019 - 13:17:35

RT.- Reino Unido, España, Francia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Países Bajos, Austria, Lituania y Letonia han reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, al agotarse este domingo el plazo de 8 días impuesto por varios países europeos al mandatario Nicolás Maduro para que convoque elecciones presidenciales "justas, libres y transparentes".



"En esta situación apoyamos y consideramos a Guaidó como legítimo presidente interino", ha afirmado la ministra sueca de Exteriores, Margot Wallström, a la televisión pública SVT. Wallström ha añadido que Suecia "nunca" reconoció las elecciones presidenciales del pasado mes de mayo, por lo que considera al diputado opositor como "único representante legítimo del pueblo venezolano".



Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha expresado en declaraciones a la emisora de radio France Inter que Guaido "tiene la capacidad y la legitimidad para organizar elecciones". El presidente francés, Emmanuel Macron, ha precisado en Twitter que los venezolanos "tienen derecho a expresarse libre y democráticamente", y que París reconoce a Guaidó como "presidente encargado" para implementar un proceso electoral.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también ha anunciado durante su comparecencia en el Palacio de la Moncloa (Madrid) que reconoce al opositor como "presidente encargado", destacando la necesidad de celebrar "elecciones libres, transparentes y con todas las garantías en el menor plazo de tiempo posible en Venezuela", nación que ha descrito como "un país hermano y amigo".



El secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, y sus homólogos austriaco y danés, Sebastian Kurz y Anders Samuelsen, respectivamente, se han expresado en la misma línea a través de sus cuentas de Twitter.



La Cancillería portuguesa también ha anunciado que el país reconoce al diputado opositor "como presidente encargado de convocar elecciones libres y justas en Venezuela".



Venezuela revisará las relaciones bilaterales con los países que reconocieron al diputado Juan Guaidó como "presidente encargado" del país suramericano, informó la Cancillería en un comunicado.



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, señaló que Caracas rechaza, particularmente, "la decisión de algunos gobiernos de Europa, en la que se pliegan oficialmente a la estrategia de la administración estadounidense de derrocar al Gobierno". Señaló que "una vez más, se colocan en a la cola de Washington".



"Si el imperialismo quiere nuevas elecciones que espere al 2025"



El presidente constitucional, Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato arrancó el pasado 10 de enero, ha recalcado que Caracas no acepta "el ultimátum de nadie en el mundo, ni el chantaje".



"En Venezuela ha habido elecciones presidenciales, ha habido un resultado y si el imperialismo quiere nuevas elecciones que espere al 2025", ha sugerido el presidente. Maduro ha indicado que el hecho de que la legitimidad de su mandato no sea reconocida por "un grupo de países alineados como satélites a la política de Donald Trump" es un despropósito.



"Es un despropósito desconocer las instituciones, entonces estaríamos volviendo al nuevo colonialismo, donde desde una capital europea, desde Washington, le ordenan a cualquier país de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, a cualquier país del mundo: "no reconozco tus elecciones, las repites", ¿pero quiénes son ellos para dictaminar eso aquí?", cuestionó.



Al mismo tiempo, este sábado el jefe del Estado venezolano hizo un llamado a "relegitimar" a la Asamblea Nacional (AN) con una convocatoria a "elecciones libres" para renovar a los miembros del Parlamento.



Maduro explicó que la propuesta ha sido debatida en lo interno de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC): "Yo estoy de acuerdo y me resteo con esa decisión. ¿Quieren elecciones? ¿Quieren adelanto de elecciones? Vamos a elecciones parlamentarias".