Sancionarán a transportistas que no recojan escolares en zonas periurbanas de Santa Cruz





04/02/2019 - 12:54:45

Santa Cruz, (ABI).- El director de la Unidad de Tránsito de Santa Cruz, José Luis Pereira, advirtió el lunes que sancionarán de forma drástica a los choferes del transporte público que no quieran recoger a los escolares de zonas periurbanas de esa ciudad para llevarlos a sus unidades educativas, tal como denunciaron los afectados.



"Los infractores van a ser traídos a las dependencias de Tránsito, van a ser sometidos a charlas de recapacitación y se va a proceder a sancionar pecuniariamente tal cual indica el Reglamento de Tránsito", informó a los periodistas.



Recordó que hechos como el exceso de velocidad, la inobservancia de semáforos y no recoger a estudiantes serán "sancionados drásticamente".



Pereira recordó que desde esta jornada se implementa el plan "Estudiante Seguro", con personal encubierto de la Policía para hacer el control de que los choferes cumplan con recoger a los estudiantes de todas las zonas de la ciudad de Santa Cruz.