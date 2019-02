Nayib Bukele gana la presidencia de El Salvador







04/02/2019 - 12:47:18

Nayib Bukele ganó este domingo las elecciones presidenciales de El Salvador al obtener más del 53 por ciento escrutado el 87.6 por ciento de los votos, una tendencia “definitiva” e “irreversible, dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, Julio Olivo.



Olivo dijo que Bukele, candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) registraba 1,254,207 votos (53.78 por ciento), seguido del aspirante de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos Calleja con 737,412 votos (31.62 por ciento) y el candidato del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Hugo Martínez, relegado al tercer lugar con 321,274 votos (13.77 por ciento).



En una cadena nacional de radio y televisión, el presidente del ente rector de los comicios añadió que será el escrutinio final, que se iniciará 48 después de finalizado este preliminar cuyos resultados tildó de “irreversibles”, el que se darán los “resultados definitivos de la elección”.



Bukele, un empresario de publicidad de 37 años, ya se había proclamado minutos antes de la comparecencia de Olivo como vencedor en primera vuelta, y convocó a sus seguidores a celebrar en la plaza Morazán del centro de San Salvador.

Se proclamó presidente



“Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la Presidencia de la República”, dijo en una breve conferencia de prensa Bukele, expulsado en el 2017 del gobernante FMLN.



El exalcalde de San Salvador agradeció a todos los salvadoreños que votaron por él y a “todos los que aún están esperando que la actas sean transmitidas a pesar que el resultado es irreversible”.



El vicepresidente de El Salvador, óscar Ortiz, ya reconoció el triunfo Bukele, le felicitó y dijo que “estamos listos para una exitosa transición”.



Partidarios de la Gran Alianza Nacional (GANA) celebran la victoria de su candidato Nayib Bukele en las elecciones presidenciales en San Salvador. LAPRENSA/AFP



Estas elecciones, a las que fueron convocados más de 5.2 millones de personas, son las sextas que se celebran en El Salvador desde que terminó la guerra civil (1980-1992), que dio paso a tres gobierno consecutivos de Arena, seguidos de dos del FMLN, actualmente en el poder.



Estados Unidos se ofrece a ayudar



La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, felicitó a Bukele por su triunfo y ofreció la ayuda de su país para la transición del Gobierno.



“Recién llamé a Nayib Bukele para felicitarle y le he comentado que los Estados Unidos está en la disposición de trabajar con su Gobierno y de ayudar en la transición entre el Ejecutivo actual y el nuevo”, dijo la diplomática.



Manes señaló que Bukele “tiene el compromiso de los Estados Unidos que vamos a trabajar con su equipo para fortalecer nuestras relaciones y seguir fortaleciendo todos los proyectos para mejorar la seguridad, la economía y fortalecer las instituciones”.



La embajadora también felicitó a “todo el pueblo salvadoreño por realmente ser un ejemplo, no solamente para el país, sino para toda la región”, al TSE, a la Policía y al Ejército “por todo su labor para proteger y fortalecer la democracia”.

FMLN admite la derrota



El candidato del gobernante FMLN, Hugo Martínez, reconoció su derrota en los comicios presidenciales y anunció que hará una oposición “férrea”.



Martínez dijo sentirse “satisfecho” por el trabajo realizado con su compañera de fórmula Karina Sosa, candidata a la Vicepresidencia, pese a que el resultado obtenido en los comicios no fue favorable.



“Pusimos esto en las manos de Dios y Él sabe los caminos para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos dejar de agradecer a Dios todo poderoso, que nos acompañó en este proceso, que nos dio este compromiso y convicción que también se basa en estos principios y nuestros valores”, expresó Martínez.



El aspirante del FMLN quedó en el tercer lugar, por detrás de Bukele y Carlos Calleja, quien obtuvo el segundo puesto de la mano de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).