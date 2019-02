Ferreira salva a Always, que iguala con San José





04/02/2019 - 07:38:16

Página Siete.- Minuto 47’ ST. William Ferreira anotó el tercer gol de Always Ready. Casi 20 mil personas celebran en el Municipal. Era el empate 3-3 definitivo para el cuadro millonario ante San José, que hasta los 43’ ST ganaba por 3-1. El local sumó su segundo empate en casa en un disputado encuentro en Villa Ingenio, por la cuarta fecha del torneo Apertura de la División Profesional.



El debut del técnico Julio César Baldivieso en el cuadro millonario no fue el esperado. Su equipo consiguió un agónico empate en medio del impresionante respaldo del público alteño que llena el Coloso del Norte cada vez que se presenta el cuadro de la banda roja.



El encuentro arrancó con el Santo que se lanzó al ataque desde el principio ante un rival que equivocó el camino. El debutante Baldivieso puso a Damir Miranda como lateral derecho. No le funcionó el cambio.



San José abrió el marcador a los 8’ PT gracias a Carlos Saucedo, quien no desaprovechó las licencias que dio la defensa del equipo alteño.



Acto seguido, el local intentó reaccionar, de la mano de William Ferreira, quien fue una de las figuras del encuentro.



A los 18’ PT, Always se quedó con 10 hombres luego de la expulsión de Alejandro Bejarano, quien vio la tarjeta roja luego de cometer una falta en contar de Javier Sanguinetti.



Con un hombre menos y con el marcador en contra, la suerte estaba echada. San José silenció el Municipal. Saucedo convirtió el segundo para el Santo y el segundo en su cuenta (20’ PT).



El DT Baldivieso se dio cuenta de su error y puso en cancha a Junio Romay en sustitución de Miranda (26’ PT).



El recién ingresado fue protagonista de la jugada que le permitió descontar al anfitrión. A los 27’, Mario Ovando cometió una falta en contra de Romay. El juez Hostin Prado ordenó un tiro libre que ejecutó Jorge Cuéllar, quien convirtió el 2-1, previo rebote en el zaguero santo Edemir Rodríguez.



Para sellar una mala determinación de Baldivieso, Romay se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Cristhian Árabe.



El mal momento de Always se agudizó a los 42’ PT, cuando Rodrigo Ramallo puso el 3-1 para el Santo.



El equipo del técnico Néstor Clausen se mostró ordenado y en espera de la reacción del rival, que estaba obligado a dar vuelta el marcador.



En el complemento, a los 41’, Augusto Andaveris despertó a la tribuna con un cabezazo que se estrelló en el pórtico de Domínguez (2-3).



Cuando todo hacía pensar que el partido concluiría con la derrota local, apareció la Fiera. En el segundo minuto de la adición, Ferreira anotó el 3-3, luego de un rechazo del portero ante un disparo de Galindo.