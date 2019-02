Bolívar deja escapar un triunfo ante Nacional







04/02/2019 - 07:34:34

Opinión.- Bolívar no pudo ante Nacional Potosí y empató a un gol por lado (1-1), en el estadio Hernando Siles, por la cuarta fecha del Campeonato Apertura. Con este resultado, los celestes perdieron la oportunidad de quedar solos en la cima del certamen, pero deben compartir la punta con Real Potosí y Wilstermann, todos con 7 puntos



La Academia se encontró con un plantel bien parado y no pudo frenar la ambición de sumar en La Paz. La sólida defensa no permitió que los locales ingresen con peligro a su sector, el juego que propuso el elenco potosino permitió llevarse un punto de “oro”, de haberse disputado unos minutos más la historia sería distinta



Los Celestes lograron la ventaja, en el minuto 24, tras una jugada rápida por la derecha. El volante Juan Miguel Callejón acompañó la jugada e insistió para convertir el 1-0, ese tanto parecía ser la muestra de un encuentro disputado y, así fue, pues el rival nunca bajó los brazos hasta la finalización del cotejo



Ese gol sacudió a los potosinos y lograron igualar las acciones, a los 30 minutos, mediante Vladimir Castellón, quien recibió la pelota dio media vuelta y con remate cruzado aseguró el empate (1-1). Nacional Potosí arrancó con buena racha y logró puntos de visitante



Para la segunda etapa el plantel de Bolívar buscó el arco del rival, pero no pudo atravesar la barrera defensiva, además los visitantes también se fueron con todo para lograr la diferencia



El compromiso fue de ida y vuelta, los arqueros tuvieron trabajo y ahogaron el grito de gol en varias ocasiones.