Villegas: La idea es tener dos equipos, una selección de altura y otra para el llano







04/02/2019 - 07:33:37

La Razón.- Eduardo Villegas es el nuevo seleccionador nacional. Nació en Cochabamba hace 54 años. “Soy creyente de Dios y creo también en la Virgen”, afirma.



En una ocasión fue DT interino de la Verde y en otras dos no pudo llegar al mayor cargo del fútbol boliviano por diferentes circunstancias.



En una entrevista amplia y exclusiva que publicará la Revista Marcas Plus de La Razón este lunes, Villegas revela su plan para conformar los equipos que disputarán la Copa América de Brasil y las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



Asegura que en este momento tiene 50 jugadores “seleccionables”, aunque no es una nómina cerrada.



— ¿Considera que alguno o varios son fijos en la estructura que está pensando armar?



— En este momento no, pero después de que empecemos a trabajar y los jugadores vayan entendiendo nuestra idea futbolística seguro que habrá muchos que serán considerados fijos en el plantel.



— ¿Piensa en conformar un equipo para la altitud y otro para el llano?



— La idea es tener dos equipos, una selección de altura y otra para el llano, pero con equilibrio. Ojalá que podamos encontrar jugadores que tengan una muy buena respuesta en ambos terrenos, pero si la mayoría tiene un comportamiento mejor en la altura le daremos más chances para jugar en condición de local.