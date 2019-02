Encuesta: Demócratas y PDC dicen que hay tiempo para subir







04/02/2019 - 07:20:00

Página Siete.- A raíz de los resultados de la última encuesta de Mercados y Muestras, que plantea un empate entre Evo y Mesa en preferencia electoral, Demócratas y PDC dicen que otros líderes aún tienen tiempo de garantizar votación en las elecciones. “Es una valoración muy adelantada”, coinciden.



Ayer, Página Siete publicó la encuesta de Mercados y Muestras que establece que en los dos últimos meses Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), subió y bajó en intención de voto. Y que ahora empata con Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el 32%.



“Hace un par de meses, Oscar Ortiz (candidato por Demócratas) ni siquiera aparecía en encuestas y ahora figura como una alternativa y ni siquiera hemos completado dos meses de campaña. Creemos que estamos a tiempo, falta mucho para trabajar y estamos seguros de que vamos a ser el partido ganador de las elecciones. No deberíamos adelantarnos tanto en mostrar esa valoración en favor de Carlos Mesa”, dijo el senador Yerko Núñez, de Demócratas.



Comparte el criterio la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Paola Barriga. “Es una valoración que no se puede dar por hecho, en el camino nos vamos a dar cuenta qué binomio es el ganador. Ahora, ninguno de los partidos de oposición está en condiciones de decir quién puede ganar”, señaló.



Agregó que si Morales es uno de los candidatos que está al frente en intención de voto es porque tiene ventaja. “Ha hecho campaña en los últimos 12 años con apoyo de los medios estatales”, sostuvo Barriga.



En tanto, el representante de Otra Izquierda es Posible (plataforma en Alianza con CC) Beto Astorga manifestó su satisfacción ante los resultados de la encuesta. Destacó los resultados positivos cuando Mesa aún no inició su campaña.



“Ya se está empatando con Evo Morales y aún no ha iniciado su campaña. Se observa que el candidato de la oposición es Carlos Mesa, sin duda”, expresó.



Otro punto de la encuesta destaca que Morales está a punto de llegar a su “techo” histórico en intención de voto en los últimos dos años, que es el 33%.



Núñez consideró que Morales no subirá en preferencia debido al “despilfarro de recursos, el alto nivel de corrupción y la vulneración de los derechos humanos en su gobierno”.



El jefe nacional del MNR, Luis Siles, vaticinó que Evo bajará en intención de voto porque en su gobierno se incrementaron las vulneraciones a la CPE como el irrespeto al referendo del 21 de febrero. “Obviamente su voto se reducirá más, se lo vio en las primarias”, sostuvo.



El diputado Lino Cárdenas, del MAS, consideró “imposible” que Mesa se acerque a Morales en intención de voto. “Lo que veo es una pelea entre Ortiz y Mesa por el segundo lugar”, dijo.



Agregó que según las últimas encuestas de IPSOS, Morales mantuvo un 60% en intención de voto, mientras que la oposición no pasó del 26%.