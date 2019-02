Demócratas critica a diputada y afirma que no le preocupan nulos





04/02/2019 - 07:18:23

Opinión.- El candidato a la vicepresidencia por Bolivia dice No, Edwin Rodríguez, aseguró que a su organización, conformada por el partido Demócratas, no le preocupa el 26.23 por ciento de votos nulos y blancos que obtuvo en las elecciones primarias



La pasada semana, la diputada de Demócratas Fernanda San Martín dijo a ANF que los resultados en el caso del binomio de Demócratas demuestra que "hay una cantidad significativa en contra de una candidatura impuesta entre gallos y medianoche"



Rodríguez rechazó esta declaración y dijo que la diputada San Martín no conoce sobre estadística. "No se puede analizar datos sobre un universo mínimo", sostuvo. Detalló que, de un universo de al menos 300.000 militantes, solo votaron 18.778 y de ese grupo 14 mil eran sus delegados. "Eso representa poco más del 5 por ciento de toda nuestra militancia, por eso ni siquiera se puede tomar como muestra", dijo



El binomio Bolivia dice No llamó a su militancia a no participar en las primarias, para no avalar la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera



La diputada Rose Marie Sandóval acusó a su colega San Martín de ser "llorona" porque en los Demócratas no accedieron a sus "caprichos"