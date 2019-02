Importaciones de electrodomésticos registran descenso del 22,2% en 2018







El Deber.- El valor de las compras externas de electrodomésticos (televisores, acondicionadores de aire, reproductores de DVD, refrigeradores y lavadoras) cayeron un 22,2% el año pasado, con respecto a 2017, al pasar de $us 157,4 millones a $us 122,3 millones, según datos del INE.



Los artículos que mayor descenso registraron en sus compras externas en valor en 2018 fueron los reproductores de DVD (83,1%) y los acondicionadores de aire (21,7%). Por su parte, los televisores incrementaron sus importaciones un 3,5%.



A decir de Eliete Malpartida, jefa nacional de marketing de Dismac, la caída de las importaciones en 2018 es incierta, ya que desde agosto la Aduana Nacional no actualiza los datos de las importaciones en su sistema.



Según la ejecutiva, es evidente que los tiempos han cambiado y los consumidores están más cautos, por eso es importante utilizar técnicas que impulsan las ventas sin agobiarlos. “La venta agresiva es nefasta porque acaba con la fidelidad del consumidor. Lo importante no es que compren hoy, sino que repitan, fidelización de clientes”, dijo.



La categoría que más decreció en el mercado fue la de acondicionadores de aire, que va ligado a dos situaciones: la baja de movimiento en el sector de la construcción, que llevó a la disminución en la demanda, y la sobreoferta de productos registrada en 2016 y 2017, que generó que la categoría deje de ser rentable, señaló Malpartida.



Para los responsables de algunas tiendas que venden electrodomésticos en el mercado La Ramada, las personas en la actualidad piensan más antes de comprar un artículo. “Servicios como Netflix han impacto negativamente en las ventas de los reproductores de DVD y positivamente en las de los televisores”, señalaron.



Perspectivas para 2018



Para 2019, Dismac tiene muchos proyectos que cumplir. Es un año de crecimiento con nuevas sucursales, consolidación en otras regionales y otras novedades que serán de agrado y de mucho beneficio para nuestros clientes”, indicó Malpartida.



En tanto, los vendedores de La Ramada estiman que las ventas de televisores seguirán aumentando, debido a que este año se jugará la Copa América en Brasil.



Efecto de la desaceleración



La caída en la importación de electrodomésticos se explica por dos razones. La primera porque el ritmo de crecimiento de la actividad económica se ha desacelerado. La otra es que ante tanta burocracia estatal, los importadores estén usando como la vía más rápida el contrabando, dijo el economista Teófilo Caballero.