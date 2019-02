Alcantarí seguirá a merced del tiempo si no tiene ILS





Correo del Sur.- El aeropuerto Alcantarí seguirá a merced de las inclemencias del tiempo hasta la instalación del sistema de aterrizaje instrumental (ILS, por sus siglas en inglés), con el que, según distintas fuentes, disminuirá el porcentaje de vuelos cancelados hasta en un 90%. Pero para eso se debe esperar hasta finales de marzo; mientras tanto, no existen garantías de que haya vuelos en días con lluvia o neblina y suman las protestas de los pasajeros perjudicados.



El secretario de Obras Públicas de la Gobernación, Carmelo Valda, manifestó a CORREO DEL SUR que esa institución transfirió 5 millones de dólares a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) para equipar la terminal de Alcantarí, una tarea que por ahora alcanza a un 70%.



Sólo falta el ILS, que de acuerdo con el contrato ya debería estar en su lugar a principios de enero. Ese era el compromiso, aseguró Valda. “Nosotros, como Gobernación, hemos cumplido. La falta de ese equipo es de entera responsabilidad de AASANA”, apuntó.



Explicó que el ILS es un instrumento de aproximación que permite a los aviones aterrizar sin problemas en época de lluvias o cuando hay neblina. “Ese aparato es el más importante de todo el equipamiento del aeropuerto”, remarcó.



Según el diputado opositor Horacio Poppe, el ILS disminuirá el porcentaje de vuelos cancelados hasta en un 90%. Un porcentaje más o menos similar al calculado por el gerente regional de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), Hugo Sánchez.



Poppe señaló también que la única ventaja que tiene Alcantarí es su pista de aterrizaje por sus 3.600 metros de largo, mientras que el ex aeropuerto Juana Azurduy de Padilla tiene 2.800 metros.



¿No puede llegar antes?



Este medio consultó al presidente de la Brigada Parlamentaria, Elmar Callejas (MAS), si no se puede apresurar la llegada del ILS. Él respondió que no, porque hay un cronograma establecido por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y por AASANA que indica que el arribo se producirá hasta finales de marzo.



“Hay que esperar con paciencia a que llegue el ILS. Creemos que puede ser una buena alternativa para solucionar muchos problemas”, expresó.



Tensión en Sucre y El Alto



Mientras tanto, ayer, en Alcantarí y en El Alto se reportaron momentos de tensión por la incertidumbre en la que se mantuvo durante largas horas a los pasajeros que buscaban partir de Sucre o retornar a la Capital.



Un día antes ocurrió algo similar. Los permanentes vuelos suspendidos o cancelados obligan a decenas, incluso a centenares de viajeros, a esperar la habilitación de sus vuelos, muchas veces, en vano.



Este diario recibió denuncias de personas que tuvieron que gastar en hospedaje, alimentación y transporte, desde y hacia los aeropuertos, dinero que nadie les reconocerá.



Pese a las protestas –algunas de las cuales circularon en las redes sociales– desde las aerolíneas se informó que no reconocen esos gastos cuando se suspenden vuelos por factores climatológicos.



En algunos videos se puede ver a personas reclamando por la demora de sus vuelos.



La desesperación de los pasajeros era evidente, sobre todo, por la obligación de reincorporarse a sus fuentes laborales o, en el caso de los niños, reiniciar las clases este lunes.



Las mismas redes fueron utilizadas para hacer denuncias e incluso burlarse de la falta de operatividad del aeropuerto de Alcantarí.