EPSAS anuncia a usuarios que desaparecerán las facturas físicas para dar paso a las electrónicas

04/02/2019 - 07:00:36

Página Siete.- Por medio de un comunicado en sus facturas, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS SA) anuncia que implementará la facturación electrónica. Una vez que las notas fiscales físicas desaparezcan, las notificaciones a los usuarios se harán por mensajes de texto y llamadas telefónicas.



“EPSAS comunica a sus usuarios que a partir del 1 de marzo de 2019 entrará en vigencia el Sistema de Facturación Electrónica dispuesto por Impuestos Nacionales mediante RND N° 101800000026. La factura tradicional, impresa en papel, será remplazada por una electrónica”, señala parte del aviso que fue emitido antes de la ampliación del plazo para la implementación de dicha modalidad.



En la nota explica que la nueva nota fiscal tiene el mismo valor legal que la factura impresa en papel. Añade que el sistema otorga al contribuyente más seguridad e información oportuna sobre sus operaciones tributarias.



“Por favor, rogamos pasar por cualquiera de nuestras oficinas de Atención al Usuario a fin de actualizar sus datos y solicitar mayor información”, señala.



En los puntos de atención explicaron que la actualización de los datos de los usuarios es para notificarles sobre la disponibilidad de sus facturas. “Ya no habrá la factura física y con sus datos podremos saber por qué medio nos comunicaremos con los usuarios”, dijo uno de los agentes de información.



Las notificaciones serán mediante mensajes de texto al teléfono móvil, por correo electrónico o por llamadas a un teléfono fijo. El método dependerá de la accesibilidad de los usuarios a las distintas herramientas de comunicación.



“Sólo cambiará eso. El pago se realizará tal como se hace ahora. podrá hacerlo mediante el banco o mediante nuestras agencias autorizadas”, explicó.



Ciudadanos que estaban en las agencias de EPSAS señalaron que el aviso les sorprendió y causó curiosidad ya que no sabían de la implementación de un nuevo sistema de facturación . “Para los jóvenes es muy fácil adaptarse, a quienes les costará un poco más será a las personas mayores”, dijo Cristina Pacheco.



Página Siete pidió a la unidad de comunicación de EPSAS mayor información al respecto de esta nueva modalidad y como será aplicada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.



Debido a una impugnación, el proceso de implementación de la facturación electrónica ha sido aplazada. Hasta el momento Impuestos Nacionales no ha fijado una nueva fecha.



Internet para reemplazar las facturas físicas



Conexión La facturación electrónica apunta a la desaparición de las facturas físicas. En este sentido de forma gradual todos los contribuyentes deberán contar con algún tipo de conexión a internet.

Plataformas En ciertas modalidades de negocio y de facturación donde se emitan grandes cantidades de facturas, se requerirá la contratación de plataformas de facturación adicionales que el SIN pondrá a disposición.

Firma En estos casos también se implementará la firma electrónica, que costará entre 195 bolivianos y 570 bolivianos. Deberá tramitarse anualmente en oficinas de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), unidad dependiente de la Vicepresidencia.