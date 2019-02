Ambientalistas alertan riesgos en K"ara K"ara similares a Alpacoma







04/02/2019 - 06:58:40

Opinión.- La dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba tomó previsiones y redobló supervisiones en el botadero de K’ara K’ara para evitar que se replique el desastre ambiental del relleno sanitario paceño de Alpacoma



El director de Medio Ambiente de la Alcaldía, Marco Claure, aseguró que no hay posibilidad de que suceda lo mismo en Cochabamba, sin embargo dos ambientalistas alertan sobre riesgos



En La Paz, la noche del 16 y madrugada del 17 de enero, 15.000 toneladas de residuos sólidos del relleno sanitario de Alpacoma se deslizaron por el cerro enterrando cinco piscinas de lixiviados que se utilizaban para almacenar y tratar líquidos que desprenden de los desechos. De acuerdo a explicaciones de la Alcaldía paceña, se derrumbó la macrocelda de emergencias del relleno ocasionando el arrastre de residuos sólidos y llenando las piscinas de lixiviados



El líquido llegó hasta el río Alpaco, ocasionando la contaminación del agua. Frente a esta situación, los vecinos de Achocalla bloquearon el ingreso de más basura, lo que llevó a una emergencia sanitaria de La Paz. El manejo de la basura está en manos de la empresa TERSA.

K’ARA K’ARA La Alcaldía de Cochabamba informó que el botadero de K’ara K’ara tiene características distintas al de La Paz, donde el relleno sanitario está en un cerro. “Nuestra situación geográfica no es igual. En La Paz está en una ladera, en cambio aquí, en una planicie”, señaló Claure



Explicó que toma previsiones y redobla supervisiones. “Para evitar esa condición (la de La Paz) hacemos controles y luego una verificación geotécnica en K’ara K’ara”



Señaló que ese trabajo es realizado con la Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental (Colina), que desde 2014 se hizo cargo del servicio de tratamiento, disposición final de residuos sólidos, cierre técnico y mantenimiento del relleno sanitario de K’ara K’ara. “Pero justo a raíz de lo de La Paz estamos pidiendo estudios adicionales para que no pueda ocurrir lo mismo”



Los ambientalistas Jhon Zambrana, del Foro Cochabambino del Medioambiente (Focomade), y Marcelo Delgadillo, no fueron tan optimistas como Claure. Alertaron de riesgos que podrían derivar en un problema grave



Coincidieron en que las características geográficas están a favor de Cochabamba, pero los problemas en el tratamiento de la basura son comunes.



Zambrana consideró que una fuerte lluvia podría provocar que los enormes montículos de basura se desmoronen y causen problemas



Delgadillo dijo: “La única diferencia es que K’ara K’ara no tiene pendiente, está en una superficie plana, pero uno de los rellenos sobrepasa los 10 pisos de alto y lo que han hecho es tapar la basura con tierra. El terreno es inconsistente. Hay totalmente el riesgo de que suceda lo mismo que Alpacoma, por la altura acumulada de desechos”



Advirtió que el peligro es similar, no solo de hoy, sino de hace tiempo. “Precisamente por eso es que en 2008 tres comunidades (Pampa San Miguel, K’ara K’ara y Arrumani, aledañas al botadero) interpusieron y ganaron una acción popular para que se cierre el relleno, se trabaje en la mitigación y se llegue al cierre técnico, pero no se ha hecho aún”



Observó que en K’ara K’ara ponen capas de cobertura de tierra que sacan de los cerros aledaños, “pero son capas delgadas que no alcanzan los 25 centímetros de altura. La arcilla es discontínua y no es como si pusieran cerámica, la ponen dispersa y tiene restos de otros materiales”



Criticó la posición de la Alcaldía y aseguró que “siempre se minimizaron los hechos en K’ara K’ara”



Agregó que la contaminación es eterna. “No se han controlado los lixiviados ni gases hasta ahora”.

ALCALDÍA En respuesta, el Director de Medio Ambiente especificó que el cierre técnico de K’ara K’ara tiene un plazo de 10 años y que está de acuerdo a cronograma. “Recién pasó el quinto año”. “Estamos trabajando en la disolución de residuos sólidos de acuerdo a norma. Se deja la basura, se cubre, se tapa y se pone las capas de arcilla para que no se conecten una celda con otra, y así sucesivamente”.

Aseguró que se efectúan controles periódicos y monitoreo del asentamiento en las celdas, debido a que la basura tiene agua. Construimos como una “montaña” para evitar que ocurra lo de La Paz. El agua (lixiviados) se va drenando a la piscina e inicia un proceso muy largo. “Si bien el lixiviado se va perdiendo de manera gradual, eso se tapa y se lleva a la piscina. Es el mismo procedimiento de La Paz, sin embargo, la geografía es distinta”



Jhon Zambrana afirmó que se podría repetir la historia de La Paz, si es que el material de cobertura de la basura no es el adecuado. “Se debe usar arcilla que tiene la propiedad de volverse impermeable cuando se humedece y entonces no permite que los lixiviados pasen a la siguiente capa que está debajo”.



Claure explicó que el relleno cuenta con una planta de tratamiento biológico similar a las que tiene La Paz y otras ciudades. Solo que el volumen de tratamiento estaba muy por debajo de lo requerido, por lo que se ha construido otra de tratamiento físico químico, de manera complementaria



Admitió que hubo algunos problemas. Por efecto de las lluvias, se han llenado las piscinas provocando fugas, “pero han sido controladas dentro del mismo predio. Hoy hemos profundizado esos espacios para evitar otro hecho similar”



Aseguró que los lixiviados tienen sistemas de control para evitar desastres



Señaló que se preparan para que K’ara K’ara ya no reciba residuos sólidos, pero para eso debe habilitarse otro relleno sanitario.

Hasta el año pasado, se pensaba en un proyecto para el Eje Metropolitano, pero la propuesta fue desechada y cada municipio debe ver cómo resuelve el tratamiento de la basura.



Se prevé que privados construyan el relleno



En Cochabamba, el director de Medio Ambiente, Marco Claure, informó que, tras descartarse el proyecto de un relleno sanitario metropolitano, la Alcaldía de Cochabamba optó por pensar en uno propio



Anunció que el proyecto será estrictamente municipal, y que pronto se lanzará una licitación para que empresas se presenten y propongan una alternativa al tratamiento de la basura.



El proponente tendrá una concesión del manejo, aprovechamiento e industrialización de la basura por 20 años



“Dentro de la nueva concesión, debe ser el proponente el que dé el predio, el lugar donde construir porque el municipio no cuenta con un sitio adecuado para ello”



Claure aseguró que en estos últimos meses recibieron expresiones de interés de al menos 10 empresas interesadas en participar. “Se necesita que presenten proyectos y de entre las empresas se elegirá a una. Será por invitación directa”.



“Los proponentes aprovecharán las plantas de industrialización con la tecnologia que propongan de acuerdo a los datos en la licitación”, dijo Claure



El ambientalista Jhon Zambrana consideró que construir un botadero o relleno sanitario es una necesidad urgente para el Cercado



Coincidió con Marcelo Delgadillo en que lo primero que se debe hacer es bajar la producción de basura, pensar en reciclaje y hacer compostaje. “Hay que cambiar la ordenanza municipal que le da monopolio a la Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental (EMSA) sobre el manejo de la basura. Otra instancia se debe hacer cargo de todo lo que es basura orgánica y otra de reciclar y generar movimiento económico”, dijo Delgadillo.



Zambrana propuso incrementar puntos verdes de recolección de basura en los que exista personal que seleccione y separe los residuos sólidos