Francia, España, Alemania y Reino Unido reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela







04/02/2019 - 06:40:01

Infobae.- Los gobiernos de Francia, España y Reino Unido, entre otros países europeos reconocieron este lunes como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, con el encargo de convocar elecciones presidenciales, tras expirar el plazo que varios países europeos habían dado a Nicolás Maduro.



"Consideramos que hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuya legitimidad está perfectamente reconocida, está habilitado para convocar elecciones presidenciales", indicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista a la emisora France Inter.



Poco después, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, también anunció este lunes que reconoce oficialmente a Guaidó como "presidente encargado".



En cuanto a Londres, el ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, también se pronunció en su cuenta de Twitter. "Maduro no ha convocado elecciones presidenciales en el plazo de 8 días que fijamos. Así que Reino Unido, junto con sus aliados europeos, reconoce ahora a Juan Guaidó como presidente constitucional interino hasta que se puedan celebrar elecciones creíbles", escribió.



Por su parte, las autoridades del gobierno sueco también abogaron por una solución política y pacífica. "En esta situación apoyamos y consideramos a Guaidó como legítimo presidente interino", declaró la ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström, a la televisión pública SVT. Remarcó además que Estocolmo "nunca" ha reconocido las elecciones presidenciales del año pasado, boicoteadas parcialmente por la oposición y en las que ganó Nicolás Maduro, por lo que considera a Guaidó como "único representante legítimo del pueblo venezolano".



En tanto, el canciller federal austriaco, el democristiano Sebastian Kurz, señaló en Twitter que "el régimen de #Maduro se ha negado hasta la fecha a aceptar unas elecciones presidenciales libres y justas".



Le Drian agregó que este lunes Francia consultará a los otros países europeos sobre el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela. El domingo venció el ultimátum que Francia, Alemania, España, Holanda, Portugal y Reino Unido habían planteado al dictador venezolano Nicolás Maduro para que convocara elecciones presidenciales so pena de reconocer a Guaidó.



Interrogado sobre la posibilidad de un reconocimiento oficial por la Unión Europea de Guaidó como presidente interino de Venezuela, Le Drian dejó la puerta abierta. "Nos pondremos en relación con nuestros colegas europeos para reformular este pedido y hacer que se cree un grupo de contacto para acompañar la transición, para que se pueda hacer, con los países europeos que quieran unirse", dijo.



"El país (Venezuela) está exangüe, hay muchos refugiados, hay opresión, hay una inflación espantosa, el pueblo está en la calle", agregó.



"No voy a dar el brazo a torcer por cobardía frente a las presiones", advirtió por su parte Maduro en una entrevista con la cadena española La Sexta, a pocas horas de que terminara el ultimátum.



Esos países europeos -a los que el domingo se sumó Austria- impusieron el plazo hace ocho días, advirtiendo que si Maduro no aceptaba una elección se sumarían al reconocimiento que ya dieron a Guaidó Estados Unidos, Canadá y una docena de países latinoamericanos del Grupo de Lima.



Continuando con su ofensiva, Guaidó anunció que pedirá a la Unión Europea (UE) "ayuda humanitaria y la protección de activos venezolanos", para acorralar financieramente al gobierno de Maduro, que ya enfrenta el congelamiento de cuentas y bienes de la Nación en Estados Unidos.



Maduro, quien en la entrevista divulgada el domingo descartó convocar elecciones presidenciales, cuenta entre sus aliados a China y Rusia. El mandatario acusa a Washington de usar a Guaidó de "títere" para asestarle un golpe de Estado.



Los cancilleres del Grupo de Lima se reunirán el lunes en Ottawa a las 14H00 GMT para ratificar su apoyo a Guaidó y evaluar nuevas medidas de presión a Maduro. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, participará por videoconferencia.



El domingo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, conversó con el opositor por teléfono para reafirmarle -según refirió en Twitter- que "apoya al pueblo de Venezuela en la transición pacífica hacia la democracia".



Guaidó, de 35 años, juramentó como presidente el 23 de enero luego de que el Congreso declarara a Maduro "usurpador" tras asumir el 10 de enero un segundo mandato que considera ilegítimo -igual que parte de la comunidad internacional- por resultar de comicios "fraudulentos".



Desafiando a Maduro, Guaidó prepara el dispositivo de llegada de ayuda humanitaria al país, que el mandatario considera la puerta a una intervención militar de Estados Unidos.



Según Guaidó, se creará una "coalición nacional e internacional con tres centros de acopio" de medicinas y alimentos en los vecinos Colombia y Brasil y en una isla caribeña.



El también jefe del Parlamento de mayoría opositora anunció que habrá una movilización para exigir a los militares que dejen entrar esa ayuda.